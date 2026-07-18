Καναδάς: Εκτός ελέγχου οι πυρκαγιές σε 200 μέτωπα - Ο Τραμπ απειλεί με δασμούς λόγω του τοξικού καπνού

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και γενικευμένου συναγερμού βρίσκεται ο Καναδάς, καθώς ένα νέο, καταστροφικό κύμα δασικών πυρκαγιών σαρώνει τη χώρα από άκρη σε άκρη. Περισσότερες από διακόσιες πύρινες εστίες παραμένουν εντελώς εκτός ελέγχου, με την ανατολική επαρχία του Οντάριο να βρίσκεται στο επίκεντρο μιας πρωτοφανούς βιβλικής καταστροφής.

Οι πυκνοί, τοξικοί καπνοί έχουν καλύψει μεγάλες καναδικές μητροπόλεις και έχουν μεταφερθεί νότια, πνίγοντας εκατομμύρια κατοίκους στις βορειοανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ. Η περιβαλλοντική κρίση έχει πάρει πλέον δραματικές διαστάσεις, προκαλώντας μια σφοδρή διπλωματική και οικονομική αντιπαράθεση, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε ευθεία επίθεση κατά της καναδικής κυβέρνησης, απειλώντας με την επιβολή εξοντωτικών δασμών.

🔴Trump Blames Canada for Wildfire Smoke, Threatens Additional Tariffs as Ontario Fires Rage!







📍WASHINGTON, July 17, 2026 (HewadPress) — U.S. President Donald Trump has sharply criticized Canada over the ongoing wildfire crisis, accusing Ottawa of failing to properly manage its… pic.twitter.com/NljMXmCDtL — HewadPress (@HewadPress) July 18, 2026

Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία από το κέντρο δασικών πυρκαγιών του Καναδά (CIFFC), οι ενεργές φωτιές στην επικράτεια ανέρχονται στο τρομακτικό νούμερο των 896. Από αυτές, οι 206 μαίνονται εντελώς ανεξέλεγκτες, ενώ η κατάσταση επιδεινώθηκε ραγδαία καθώς μέσα σε μία μόνο ημέρα εκδηλώθηκαν 70 νέες εστίες.

Αν και η φετινή περίοδος χαρακτηριζόταν αρχικά λιγότερο δραματική σε σχέση με το 2023, η ένταση των φαινομένων παρουσιάζει κατακόρυφη αύξηση τις τελευταίες ημέρες. Μέσα στο 2026 έχουν ήδη γίνει στάχτη σχεδόν 28 εκατομμύρια στρέμματα γης, όταν μόλις μια εβδομάδα νωρίτερα ο απολογισμός βρισκόταν κοντά στα 16 εκατομμύρια στρέμματα.

Η κατάσταση περιγράφεται ως ιδιαίτερα κρίσιμη στο Οντάριο, όπου οι ανεξέλεγκτες πυρκαγιές ξεπερνούν τις 80.

Ο πρωθυπουργός της επαρχίας, Νταγκ Φορντ, δήλωσε στον Τύπο ότι ζητήθηκε επίσημα η συνδρομή της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, με αποτέλεσμα να σταλούν εσπευσμένα ενισχύσεις και πυροσβέστες από την Αλμπέρτα και το Γιουκόν. Στο μέτωπο επιχειρούν πάνω από 80 αεροσκάφη και ελικόπτερα, ενώ ακόμη 39 αεροσκάφη είναι έτοιμα να κατευθυνθούν σε απομονωμένες, αδιάβατες περιοχές για την εσπευσμένη απομάκρυνση κατοίκων, κυρίως κοινοτήτων αυτοχθόνων.

Η έλλειψη κεντρικού συντονισμού και η καθυστέρηση των αρχών ανάγκασε ορισμένες κοινότητες να οργανώσουν μόνες τους τη διαφυγή τους. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της κοινότητας Κόλινς, 200 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης Θάντερ Μπέι. «Φύγαμε εσπευσμένα το βράδυ της Δευτέρας, χωρίς καμιά κυβερνητική υποστήριξη», κατήγγειλε η αυτόχθονη επικεφαλής, Λίντα Ντεμπασίτζ.

Οι 30 κάτοικοι χρησιμοποίησαν πλεούμενα και διέσχισαν δασικούς δρόμους ζωσμένους από τις φλόγες. Επιστρέφοντας αργότερα για να αναζητήσει δύο αγνοούμενους, η Ντεμπασίτζ αντίκρισε την απόλυτη καταστροφή, δηλώνοντας με απόγνωση πως πλέον στο χωριό τους «έγιναν όλα στάχτη». Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι, ενώ οι εκτοπισμένοι έχουν καταφύγει σε πόλεις όπως το Τορόντο και το Θάντερ Μπέι, με την τοπική κυβέρνηση να υπόσχεται υποστήριξη.

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ωστόσο, έχουν λάβει εφιαλτικές διεθνείς διαστάσεις. Οι καπνοί προκαλούν ακραία επιδείνωση της ποιότητας του αέρα στο Τορόντο, αλλά και σε αμερικανικές μητροπόλεις, από το Σικάγο μέχρι την Ουάσιγκτον και τη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με την IQAir, οι περιοχές αυτές συγκαταλέγονταν στις ζώνες με τη χειρότερη ατμοσφαιρική μόλυνση στον πλανήτη.

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(η εικόνα στο Ντιτρόιτ των ΗΠΑ από τη φωτιά στον Καναδά)

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μόλις δύο ημέρες πριν από τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ 2026 ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή, ο οποίος είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί την Κυριακή σε προάστιο της Νέας Υόρκης, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους διοργανωτές.

Οργισμένη αντίδραση Τραμπ

Η κατάσταση αυτή προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατηγόρησε τον Καναδά για «ηθελημένη ολιγωρία» στη διαχείριση των δασών του.

«Καθιστούμε τον Καναδά υπεύθυνο για το γεγονός ότι δεν διαχειρίζεται σωστά τα δάση του και οι ΗΠΑ βρίσκονται αχρείαστα αντιμέτωπες με εισβολή αέρα βρομερού, μολυσμένου και επικίνδυνου για την υγεία, κάτι εντελώς απαράδεκτο!», ανέφερε μέσω Truth Social, προαναγγέλλοντας τηλεφωνική επικοινωνία με τον Καναδό πρωθυπουργό, Μαρκ Κάρνι.

Ο Τραμπ απείλησε ευθέως με την επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών για να καλυφθεί το κόστος της μόλυνσης, το οποίο χαρακτήρισε αρχικά ανυπολόγιστο και στη συνέχεια τόνισε ότι ανέρχεται σε δισεκατομμύρια δολάρια.

Σημειώνεται ότι ήδη κάποια καναδικά προϊόντα, που δεν καλύπτονται από τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, πλήττονται από προσωρινούς δασμούς 10%, ενώ στο στόχαστρο των αμερικανικών περιορισμών βρίσκονται επίσης οι εξαγωγές χάλυβα και αλουμινίου. Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα, καθώς η παράλυση από τις πυρκαγιές απειλεί πλέον να τινάξει στον αέρα τις σχέσεις των δύο χωρών.

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