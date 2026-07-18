Κρήτη: Μεγάλη φωτιά στον Ξερόκαμπο Σητείας - Ηχησε το 112, επιχειρούν εναέρια μέσα

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για φωτιά που ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα (Σάββατο 18/7) στην περιοχή της Σητείας. Λόγω της έκτασης της φωτιάς, μήνυμα του 112 στάλθηκε στους κατοίκους του Ξερόκαμπου. «Πυρκαγιά στην περιοχή Ξερόκαμπος Σητείας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών», αναφέρει το μήνυμα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Ξερόκαμπος #Σητείας της Περιφερειακής Ενότητας #Λασιθίου
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) July 18, 2026
Στην μάχη της κατάσβεσης έχουν ριχτεί 45 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 3ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα και δύο ελικόπτερα.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ξηρόκαμπος Σητείας. Κινητοποιήθηκαν 45 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 3ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα και 2 Ε/Π.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 18, 2026
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