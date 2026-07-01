Διαζύγια: Τα επαγγέλματα με τα υψηλότερα και χαμηλότερα ποσοστά

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Το επάγγελμα από μόνο του δεν καθορίζει την πορεία ενός γάμου. Ωστόσο, οι συνθήκες εργασίας, το ωράριο, το επίπεδο άγχους και οι επαγγελματικές απαιτήσεις φαίνεται να σχετίζονται με σημαντικές διαφοροποιήσεις στα ποσοστά διαζυγίων.

Αυτό προκύπτει από ανάλυση στοιχείων της American Community Survey, την οποία επεξεργάστηκε η FlowingData, καταγράφοντας τις επαγγελματικές κατηγορίες με τα υψηλότερα και χαμηλότερα ποσοστά διαζυγίων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τα επαγγέλματα με τα χαμηλότερα ποσοστά διαζυγίων



Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται οι αναλογιστές, με ποσοστό διαζυγίων 14,2%. Ακολουθούν οι επιστήμονες φυσικών επιστημών, οι ιατρικοί επιστήμονες και βιοεπιστήμονες, οι κληρικοί, οι προγραμματιστές λογισμικού και οι φυσικοθεραπευτές.

Στις πρώτες θέσεις της κατάταξης συναντώνται ακόμη οπτομέτρες, χημικοί μηχανικοί, βοηθοί ιατρών και οδοντίατροι.

Κοινό χαρακτηριστικό των περισσότερων επαγγελμάτων αυτών είναι η υψηλή εξειδίκευση, οι πολυετείς σπουδές και η αυξημένη επαγγελματική αυτονομία.

Παράλληλα, τα στοιχεία δείχνουν ότι τα ποσοστά διαζυγίων μειώνονται όσο αυξάνεται το μορφωτικό επίπεδο. Μεταξύ όσων διαθέτουν μόνο απολυτήριο λυκείου το ποσοστό φτάνει το 38,8%, ενώ περιορίζεται στο 25,9% για όσους έχουν πανεπιστημιακό πτυχίο ή ανώτερες σπουδές.

Ποια επαγγέλματα εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά



Στον αντίποδα βρίσκονται επαγγέλματα που χαρακτηρίζονται από βάρδιες, ακανόνιστα ωράρια, έντονη επαφή με το κοινό και αυξημένη ψυχολογική πίεση.

Την πρώτη θέση καταλαμβάνουν οι επαγγελματίες υγείας που εντάσσονται στην κατηγορία «λοιπές ειδικότητες», με ποσοστό διαζυγίων 48,3%. Ακολουθούν οι τηλεφωνικοί πωλητές, οι θεραπευτές μασάζ, οι οδηγοί λεωφορείων και οι χειριστές βιομηχανικών πρεσών.

Στη δεκάδα περιλαμβάνονται επίσης σωφρονιστικοί υπάλληλοι, οδηγοί ασθενοφόρων και διασώστες, ψυχιατρικοί βοηθοί, επόπτες υπηρεσιών προσωπικής φροντίδας και πρακτικοί νοσηλευτές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο μέσος όρος διαζυγίων στα 20 επαγγέλματα με τα υψηλότερα ποσοστά αγγίζει το 46,8%, ενώ στα 20 επαγγέλματα με τα χαμηλότερα περιορίζεται περίπου στο 20%.

Η ιδιαίτερη περίπτωση του χώρου της υγείας



Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα της ανάλυσης αφορά τον κλάδο της υγείας.

Από τη μία πλευρά, γιατροί, οδοντίατροι, φυσικοθεραπευτές, οπτομέτρες και βοηθοί ιατρών συγκαταλέγονται στα επαγγέλματα με τα χαμηλότερα ποσοστά διαζυγίων.

Από την άλλη, πρακτικοί νοσηλευτές, ψυχιατρικοί βοηθοί, οδηγοί ασθενοφόρων και άλλες ειδικότητες υποστήριξης εμφανίζονται στις υψηλότερες θέσεις της αντίστοιχης κατάταξης.

Η εικόνα αυτή δείχνει ότι οι συνθήκες εργασίας, το επίπεδο ευθύνης, η αυτονομία, οι βάρδιες και η ένταση της καθημερινότητας ενδέχεται να επηρεάζουν περισσότερο την προσωπική ζωή από τον ίδιο τον επαγγελματικό κλάδο.

Τι συμπεραίνουν οι ερευνητές



Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα στοιχεία καταγράφουν στατιστικές συσχετίσεις και όχι σχέση αιτίας και αποτελέσματος. Κανένα επάγγελμα δεν μπορεί να προβλέψει αν ένας γάμος θα οδηγηθεί σε διαζύγιο.

Παρόλα αυτά, η ανάλυση αναδεικνύει ότι παράγοντες όπως η σταθερότητα του ωραρίου, το εργασιακό άγχος, η επαγγελματική ασφάλεια και το μορφωτικό επίπεδο συνδέονται με αξιοσημείωτες διαφορές στα ποσοστά διαζυγίων, αναδεικνύοντας τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίζουν οι συνθήκες εργασίας στην οικογενειακή ζωή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ