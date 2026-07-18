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Κρήτη: Ανοιχτά αύριο Κυριακή 19/7 τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο των θερινών εκπτώσεων

εκπτώσεις - προσφορές
clock 09:25 | 18/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ανοικτά θα είναι αύριο Κυριακή 19 Ιουλίου τα εμπορικά καταστήματα, στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Οι εμπορικές επιχειρήσεις της Κρήτης προσδοκούν ότι η αυξημένη τουριστική κίνηση θα δώσει ώθηση στην αγορά, σε μια περίοδο που θεωρείται καθοριστική για την πορεία του λιανεμπορίου έως το τέλος του έτους.

Η λειτουργία των καταστημάτων είναι προαιρετική, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και καθορίζεται από τις ίδιες τις επιχειρήσεις. 

Τα περισσότερα μικρά καταστήματα αναμένεται να εξυπηρετήσουν το κοινό έως περίπου τις 18:00, ενώ πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα και μεγάλες αλυσίδες θα παραμείνουν ανοικτά έως τις 20:00.

Εν μέσω πληθωριστικών πιέσεων και τη αβεβαιότητας λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, ο εμπορικός κόσμος του νησιού προσδοκά την ενίσχυση της υποτονικής αγοραστικής κίνησης που παρατηρείται από την αρχή της χρονιάς, παρά τους πολυάρισθμους επισκέπτες.

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