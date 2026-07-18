Εργαζόμενοι ΠΑΓΝΗ: "Ως εδώ με την αδιαφορία" - Κραυγή αγωνίας για την οδική ασφάλεια στον δρόμο προς το ΙΤΕ

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«Η ανθρώπινη ζωή δεν κοστολογείται - Ως εδώ με την αδιαφορία!». Με αυτό το ηχηρό σύνθημα, το Σωματείο Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ εξέδωσε μια οργισμένη ανακοίνωση-καταγγελία και παράλληλα απευθύνει μαζικό κάλεσμα για κινητοποίηση.

Αφορμή για τη νέα αυτή παρέμβαση αποτελεί ο σοβαρός τραυματισμός μιας 20χρονης φοιτήτριας και εργαζόμενης του ΙΤΕ, η οποία παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο έξω από το Ίδρυμα.

Το Σωματείο κάνει λόγο για ένα «προαναγγελθέν έγκλημα» και στρέφει τα βέλη του προς τους αρμόδιους φορείς, απαιτώντας την άμεση λήψη δραστικών μέτρων οδικής ασφάλειας στον άξονα Γιόφυρο - ΠΑΓΝΗ - ΙΤΕ - Πανεπιστήμιο, προτού θρηνήσουμε κι άλλα θύματα.

Η ανακοίνωση του σωματείου

Το πρόσφατο σοβαρότατο τροχαίο ατύχημα έξω από το ΙΤΕ, που είχε ως αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό, τη διασωλήνωση και τη νοσηλεία στη ΜΕΘ του νοσοκομείου μας μιας 20χρονης φοιτήτριας, γεμίζει όλους μας με θλίψη, αλλά κυρίως με οργή. Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στην οικογένεια της κοπέλας και ελπίζουμε ολόψυχα στην ταχεία ανάρρωσή της.

Δυστυχώς, το περιστατικό αυτό δεν είναι ένα «μεμονωμένο ατυχές γεγονός». Είναι το χρονικό ενός προαναγγελθέντος εγκλήματος, αποτέλεσμα της εγκληματικής αδιαφορίας των αρμόδιων φορέων για την ασφάλεια των πεζών, των φοιτητών και των εργαζομένων στην ευρύτερη περιοχή των Βουτών.

Ως Σωματείο Εργαζομένων ΠΑΓΝΗ, καταγγέλλουμε ότι ακριβώς η ίδια –αν όχι χειρότερη– επικίνδυνη κατάσταση επικρατεί καθημερινά και στο δρόμο μπροστά από το νοσοκομείο. Το ΠΑΓΝΗ είναι ένα νοσοκομείο αναφοράς, όπου καθημερινά διακινούνται χιλιάδες ασθενείς, συνοδοί, φοιτητές και εργαζόμενοι. Παρά ταύτα, ο εξωτερικός δρόμος παραμένει μια μόνιμη «παγίδα θανάτου»:

· Πλήρες σκοτάδι: Ο φωτισμός είναι ανύπαρκτος ελλιπέστατος, μετατρέποντας σε ρωσική ρουλέτα τη διέλευση τις βραδινές ώρες των εργαζομένων, που σχολάνε από απογευματινές βάρδιες, και άλλων πεζών.

· Ανύπαρκτα πεζοδρόμια: Άνθρωποι αναγκάζονται να περπατούν στην άκρη του οδοστρώματος, δίπλα σε οχήματα που αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες.

· Τεράστια κίνηση και έλλειψη σήμανσης: Δεν υπάρχουν ασφαλείς διαβάσεις, φανάρια ή επαρκή μέτρα για τη μείωση της ταχύτητας των οχημάτων.

· Απουσία δωρεάν χώρου στάθμευσης για ασθενείς και επισκέπτες του ΠΑΓΝΗ





Δεν πάει άλλο! Στο παρελθόν έχουμε θρηνήσει θύματα και έχουμε δει σοβαρά ατυχήματα στον συγκεκριμένο δρόμο. Πόσες ακόμα ανθρώπινες ζωές πρέπει να τεθούν σε κίνδυνο ή να χαθούν για να γίνουν τα αυτονόητα έργα υποδομής;





Απαιτούμε ΕΔΩ και ΤΩΡΑ από την Περιφέρεια, τον Δήμο και κάθε αρμόδιο φορέα:

1. Άμεση κατασκευή ασφαλών πεζοδρομίων κατά μήκος του οδικού δικτύου που συνδέει το Γιοφυρο με το ΠΑΓΝΗ, το ΙΤΕ και το Πανεπιστήμιο.

2. Πλήρη και σύγχρονο ηλεκτροφωτισμό του δρόμου, ώστε να μην υπάρχει ούτε ένα σημείο στο σκοτάδι.

3. Δημιουργία ασφαλών διαβάσεων πεζών με κατάλληλη σήμανση και τοποθέτηση φαναριών ή άλλων μέσων επιβράδυνσης των οχημάτων.

4. Συχνότερη αστική συγκοινωνία και ασφαλείς στάσεις λεωφορείων, προστατευμένες για το κοινό.

5 Εξεύρεση χώρου πλησίον του ΠΑΓΝΗ για δωρεάν στάθμευση ασθενών και επισκεπτών

Η προστασία της ανθρώπινης ζωής δεν είναι κόστος, είναι υποχρέωση. Δεν θα κάτσουμε με σταυρωμένα τα χέρια περιμένοντας το επόμενο μοιραίο ατύχημα.

Επειδή το πάμε και όπου βγει κοστίζει ζωές, το σωματείο εργαζομένων ΠΑΓΝΗ συμμετέχει

· στην παράσταση διαμαρτυρίας, που διοργανώνουν οι φοιτητικοί φορείς την Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 6 μμ στο δημοτικό συμβούλιο.

· αναλαμβάνει την πρωτοβουλία και καλεί σε σύσκεψη την Πέμπτη στις 23 Ιουλίου στα γραφεία του σωματείου στις 14 00 Φοιτητικούς συλλόγους, το σύλλογο εργαζομένων του ΙΤΕ, το σύλλογο ερευνητών, το σύλλογο καθηγητών πανεπιστημίου Κρήτης, τους πολιτιστικούς συλλόγους ,φορείς που εμπλέκονται με την οδική ασφάλεια τους φορείς της περιοχής για το συντονισμό των δράσεων και των παρεμβάσεών μας, για να ληφθούν άμεσα μέτρα οδικής ασφάλειας.

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