Τροχαίο στο ΙΤΕ: Παρέμβαση Βρύσαλη για την έλλειψη μέτρων οδικής ασφάλειας

Το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 16 Ιουλίου έξω από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) στην Κρήτη, με θύμα μια νεαρή φοιτήτρια, φέρνει ξανά στο προσκήνιο το κρίσιμο ζήτημα της οδικής ασφάλειας στην περιοχή.

Το περιστατικό προκάλεσε την άμεση αντίδραση της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Κρήτης, με τον περιφερειακό σύμβουλο Δημήτρη Βρύσαλη να προβαίνει σε μια σκληρή δήλωση.

Στο κείμενό του, ο κ. Βρύσαλης αναδεικνύει τις διαχρονικές ελλείψεις σε βασικές υποδομές και επιρρίπτει ευθύνες στο κεντρικό και τοπικό κράτος, τονίζοντας ότι οι εργαζόμενοι και οι φοιτητές είχαν προειδοποιήσει έγκαιρα για τους κινδύνους του συγκεκριμένου δρόμου.

Η δήλωση του κ. Βρύσαλη:

Η «Λαϊκή Συσπείρωση» εύχεται περαστικά και ταχεία ανάρρωση στη φοιτήτρια που τραυματίστηκε στο τροχαίο που έγινε το μεσημέρι της Πέμπτης 16/7 στον δρόμο έξω από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και η οποία νοσηλεύεται.



Για την κατάσταση που επικρατεί στον συγκεκριμένο δρόμο και τους κινδύνους είχαν έγκαιρα προειδοποιήσει οι εργαζόμενοι και οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης και του ΙΤΕ, χωρίς να ληφθεί κανένα μέτρο.



Δεν ήταν η «κακιά στιγμή», αλλά η έλλειψη και των στοιχειωδών μέτρων οδικής ασφάλειας σ’ έναν δρόμο που περπατάνε καθημερινά εκατοντάδες φοιτητές και εργαζόμενοι και επισκέπτες. Μέτρα που με ευθύνη κεντρικού και τοπικού κράτους δεν έχουν ληφθεί. Κι αυτό γιατί βάζουν σε προτεραιότητα τις επενδύσεις και τα κέρδη των ομίλων, τους «στρατηγικούς επενδυτές» και την πολεμική οικονομία και θεωρούν «κόστος» τις παρεμβάσεις για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, τις ανάγκες των φοιτητών και των εργαζόμενων.



Η «Λαϊκή Συσπείρωση» στέκεται δίπλα στους εργαζόμενους και τους φοιτητές και στηρίζει τις διεκδικήσεις τους και τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις που αποφασίζουν.

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