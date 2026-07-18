Σκληρό μέτωπο Πολάκη - Παππά κατά Τσίπρα και προαναγγελία αυτόνομης καθόδου

Επιστροφή του ΣΥΡΙΖΑ στις… εργοστασιακές του ρυθμίσεις, δηλαδή έναν ριζοσπαστικό προγραμματικό λόγο θέτει ο Παύλος Πολάκης ως προϋπόθεση για την παραμονή του εντός ΣΥΡΙΖΑ, την ώρα που αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα άφησαν από κοινού με τον Νίκο Παππά, στην υπό εξέλιξη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.

Σύμφωνα με το βουλευτή Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, «από την προγραμματική εκφώνηση των θέσεων μας θα κριθούμε», καταλήγοντας με νόημα πως εγώ θα συνεχίσω να παλεύω από τις γραμμές του ΣΥΡΙΖΑ για όσο αντέχω και με όσους αντέχουν, για ένα τέτοιο περιεχόμενο. Για άλλο περιεχόμενο δεν θα παλέψω, όπως είπε.

Την ίδια στιγμή, η νέα Πρόεδρος της ΚΟ του κόμματος, Ρένα Δούρου ξεκαθάρισε ως προς τη σχέση του ΣΥΡΙΖΑ με την ΕΛΑΣ ότι «μπορούμε να ταυτιστούμε; Όχι! Μπορούμε να συμπορευτούμε; Ναι! Όπως μπορούμε να συμπορευθούμε με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις», ασκώντας δριμεία κριτική στον Σωκράτη Φάμελλο, λέγοντας με την «ατυχέστατη» απόφαση της ΚΕ της 6ης Ιουνίου «κινδύνευε η ύπαρξη του ΣΥΡΙΖΑ , γιατί μας οδηγούσε σε διάλυση του».

Την ίδια ώρα, την αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στις εθνικές εκλογές προανήγγειλε ο Νίκος Παππάς, αφού τόνισε πως ««Ο ιστορικός μας κύκλος δεν έκλεισε. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρξε τοξικός. Και δεν είναι τοξικός. Έχει, όμως, υποστεί τοξικές επιθέσεις. Και εκτοξεύεται αυτή η κατηγορία από κάποιους που δεν ήταν μαζί μας όταν κάναμε όλοι μαζί την Αριστερά κυβερνώσα. Αντίθετα, ήταν εναντίον μας», ανέφερε χαρακτηριστικά».

Πολάκης: Έχουμε να αντιμετωπίσουμε το σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ από τον Τσίπρα

«Μόνο οι εξαιρετικά κρυστάλλινες κουβέντες μπορούν να δώσουν συνέχεια στο χώρο» ανέφερε στην ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ο Παύλος Πολάκης.

«Καταρχήν κρατηθήκαμε όρθιοι» σημείωσε και πρόσθεσε πως «έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ από τον πρώην πρόεδρο μας τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα». «Εδώ δεν πάμε εμείς απέναντι στον Τσίπρα, ο Τσίπρας στήνει κάτι το οποίο προϋποθέτει ότι εδώ πρέπει να διαλυθούμε» συνέχισε ο κ. Πολακης.





Ο ίδιος παρατήρησε για την ΕΛΑΣ πως «μέχρι στιγμής γραμμή δε λένε, αέρα κοπανιστό λένε», συμπληρώνοντας ότι αν το κόμμα Τσίπρα λάβει 17%,18% και ξεπεράσει το ΠΑΣΟΚ, αυτό θα γίνει αν εμείς πάρουμε 1%.

«Αν είμαι πάρουμε 5,6 10 το άλλο σενάριο δεν υλοποιείται», πρόσθεσε.

Για τα στελέχη της ΕΛΑΣ, είτε τον Κουτεντάκη είτε τον Στουρνάρα ακούμε το ίδιο είναι, παρατήρησε ο κ. Πολακης, ενώ «είμαι από αυτούς που έχουν δεχθεί την τεράστια δολοφονία χαρακτήρα», όπως είπε, γιατί «τη διαπλοκή εγώ τη χτύπησα, χάσανε λεφτά». Στο ίδιο πλαίσιο, «δεν είμαι ο μόνος που σε δέχτηκε τέτοιο πράγμα», πρόσθεσε, λέγοντας ακόμη ότι αυτοί «που είμαστε σήμερα εδώ είμαστε αυτοί που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο συγκρουστήκαμε».

«Εγώ το δικό μου μερίδιο στη συλλογικότητα και στην υπεράσπιση του κόμματος το έχω δώσει και με το παραπάνω» ισχυρίστηκε ο κ. Πολακης απαντώντας στις εσωκομματικές αιτιάσεις και απαντώντας εμμέσως στη Ρένα Δούρου, προσθέτοντας πως δεν υπάρχουν ατομικά σχέδια και πως αυτά για προσωπικές στρατηγικές, τα επιστρέφω.

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