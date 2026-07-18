Λύγισε η μητέρα του Ραφαήλ Γαλυφιανάκη στο μνημείο του - Ο στρατός τίμησε τον αδικοχαμένο οπλίτη (εικόνες)

Σε ιδιαίτερα φορτισμένο συγκινησιακά κλίμα πραγματοποιήθηκε σήμερα στα Αφάντου της Ρόδου η επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη του Επαγγελματία Οπλίτη Ραφαήλ Γαλυφιανάκη, του νεαρού στρατιωτικού από την Κρήτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του με τραγικό τρόπο κατά τη διάρκεια έκρηξης χειροβομβίδας εν ώρα υπηρεσίας στη Ρόδο.

Η τελετή αποτέλεσε έναν ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη ενός νέου ανθρώπου που υπηρετούσε με αφοσίωση την πατρίδα και έφυγε τόσο πρόωρα και άδικα, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του, τους συναδέλφους του και ολόκληρη την τοπική κοινωνία και την ιδιαίτερη πατρίδα του στην Κρήτη.

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Η 95 ΑΔΤΕ τίμησε με κάθε επισημότητα τον αδικοχαμένο ΕΠ.ΟΠ., αποδίδοντας τις προβλεπόμενες στρατιωτικές τιμές, σε μια τελετή όπου η συγκίνηση ήταν διάχυτη από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή.

Στον χώρο ανεγέρθηκε μνημείο αφιερωμένο στη μνήμη του Νίκου Γαλυφιανάκη, το οποίο θα θυμίζει για πάντα τη θυσία και την προσφορά του. Στεφάνια κατατέθηκαν από αντιπροσωπεία της 95 ΑΔΤΕ, ενώ ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή που οι γονείς του πλησίασαν το μνημείο για να αφήσουν το δικό τους στεφάνι, αδυνατώντας να συγκρατήσουν τη βαθιά τους συγκίνηση.

Μία από τις πιο σπαρακτικές στιγμές της τελετής ήταν όταν η μητέρα του αδικοχαμένου στρατιωτικού αγκάλιασε το μνημείο του παιδιού της, χάιδεψε τη φωτογραφία του και στάθηκε σιωπηλή μπροστά του, προκαλώντας έντονη συναισθηματική φόρτιση σε όλους τους παρευρισκόμενους.

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Ως ένδειξη διαρκούς τιμής και αναγνώρισης της προσφοράς του, η διοίκηση της 95 ΑΔΤΕ προχώρησε στην ονοματοδοσία του Εξεταστηρίου Πυρομαχικών προς τιμήν του Ραφαήλ Γαλυφιανάκη, ώστε το όνομά του να παραμείνει ζωντανό στους χώρους όπου υπηρέτησε και στους συναδέλφους που θα ακολουθήσουν.

Στην επιμνημόσυνη τελετή παρέστησαν στρατιωτικοί, εκπρόσωποι των αρχών, συγγενείς και συνάδελφοι του εκλιπόντος, οι οποίοι απέτισαν φόρο τιμής σε έναν νέο άνθρωπο που έφυγε πρόωρα, αφήνοντας πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό.

πηγή: rodosreport.gr

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