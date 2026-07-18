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ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σύγκρουση ΙΧ με μηχανή – Ξεψύχησε καθοδόν για το νοσοκομείο ο 23χρονος μοτοσικλετιστής

εκαβ
clock 10:20 | 18/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τροχαίο δυστύχημα το βράδυ της Παρασκευής (17/7) στη Θεσσαλονίκη, με ένα 23χρονο οδηγό μοτοσικλέτας να χάνει τη ζωή του.

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στις 23:20, στη δυτική πλευρά της πόλης, στο ύψος της Σταυρούπολης, στην οδό Μίκη Θεοδωράκη, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 23χρονος συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο.

Ο οδηγός της μοτοσικλέτας υπέστη σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και στο σημείο έσπευσε άμεσα κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ. Κατά τη διακομιδή του με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο «Παπανικολάου», υπέστη ανακοπή καρδιάς και, παρά τις προσπάθειες των διασωστών και των γιατρών, κατέληξε.

Ο 25χρονος οδηγός του Ι.Χ. συνελήφθη, υπεβλήθη σε αλκοτέστ- το αποτέλεσμα του οποίου αναμένεται- και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα το πρωί του Σαββάτου.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Σταυρούπολης.

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Τροχαίο Δυστυχημα Θεσσαλονίκη
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