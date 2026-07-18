Ηράκλειο: Μετέφερε 11 κιλά λαθραίου καπνού ναργιλέ, με το πλοίο της γραμμής

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Στα χέρια των Αρχών έπεσε ένας 35χρονος υπήκοος Συρίας στο Ηράκλειο, ο οποίος συνελήφθη για παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας, μετά τον εντοπισμό μεγάλης ποσότητας καπνού ναργιλέ χωρίς τις προβλεπόμενες φορολογικές σημάνσεις.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (ΠΟΔΙΝ) και του Γραφείου Ασφαλείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου, κατά τη διάρκεια ελέγχων στο λιμάνι, μετά την άφιξη του πλοίου από τον Πειραιά.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε, οι λιμενικοί εντόπισαν στην κατοχή του 35χρονου 11 συσκευασίες καπνού ναργιλέ συνολικού βάρους 11 κιλών, οι οποίες δεν είχαν υποβληθεί στον απαιτούμενο τελωνειακό έλεγχο.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες Αρχές, τα καπνικά προϊόντα δεν έφεραν την ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης που απαιτείται για τη νόμιμη διάθεσή τους στην ελληνική αγορά, γεγονός που οδήγησε στην κατάσχεσή τους.

Η κατασχεθείσα ποσότητα παραδόθηκε στο Τελωνείο Ηρακλείου, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου.

Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι από τη μη νόμιμη διακίνηση των προϊόντων υπολογίζεται ότι ανέρχονται σε 2.361,26 ευρώ.

Image

Η ανακοίνωση του Λιμενικού:

Τις πρωινές ώρες σήμερα, στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (ΠΟΔΙΝ) και του Γραφείου Ασφαλείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου, προέβησαν στη σύλληψη ενός 35χρονου υπήκοου Συρίας, για παράβαση του Ν. 5222/2025''Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας''.

Συγκεκριμένα, μετά τον κατάπλου Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου προερχόμενου από το λιμάνι του Πειραιά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά έντεκα (11) συσκευασίες καπνού ναργιλέ συνολικού βάρους 11.000 γραμμαρίων, οι οποίες στερούνταν τελωνειακού ελέγχου και δεν έφεραν την ταινία ειδικού φόρου κατανάλωσης.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν τα ανωτέρω καπνικά προϊόντα και παραδόθηκαν στο Τελωνείο Ηρακλείου. Οι διαφυγόντες δασμοί ανέρχονται στο ποσό των δύο χιλιάδων τριακοσίων εξήντα ενός ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (2.361,26 ευρώ.)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρήτη: Ανοιχτά αύριο Κυριακή 19/7 τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο των θερινών εκπτώσεων

Μελιδοχώρι: Ο επίσημος απολογισμός της καταστροφικής πυρκαγιάς

Κρήτη: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς το Σάββατο 18 Ιουλίου – Στο «πορτοκαλί» Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι