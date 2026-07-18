Όταν ο σκύλος επιτίθεται: Οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών και οι κυρώσεις που προβλέπει η νομοθεσία

Η χθεσινή επίθεση σκύλου στα Βριλήσσια, με θύμα έναν 66χρονο άνδρα και τον σκύλο του, φέρνει ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα των υποχρεώσεων που έχουν οι ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς και των ευθυνών που προβλέπει η νομοθεσία όταν ένα ζώο προκαλέσει τραυματισμό ή ζημιά.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, όταν, σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, περίπου στις 7:30, μια 48χρονη έδεσε τον σκύλο της έξω από φούρνο στην οδό Κύπρου και μπήκε στο κατάστημα.

Λίγα λεπτά αργότερα, την ώρα που περνούσε από το σημείο ένας 66χρονος μαζί με τον δικό του σκύλο, ο σκύλος της γυναίκας λύθηκε και επιτέθηκε.

Από την επίθεση τραυματίστηκε ο 66χρονος σε διάφορα σημεία του σώματός του, μεταξύ άλλων στο χέρι, τον μηρό, την ωμοπλάτη και το γόνατο, ενώ ο σκύλος του δέχθηκε επίσης επίθεση και τραυματίστηκε θανάσιμα. Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», ενώ η ιδιοκτήτρια του σκύλου συνελήφθη για επικίνδυνη σωματική βλάβη και ζωοκτονία.

Δείτε βίντεο από το σημείο της επίθεσης του σκυλιού στον άνδρα:

Με αφορμή το περιστατικό, ο δικηγόρος και συνήγορος για τα ζώα της Ελλάδας Αλέξανδρος Κασσανδρινός εξηγεί ποιες είναι οι βασικές υποχρεώσεις των ιδιοκτητών σκύλων και τι προβλέπει η νομοθεσία.

Όπως αναφέρει, η σημαντικότερη υποχρέωση κάθε ιδιοκτήτη είναι η υπεύθυνη κατοχή του ζώου. «Ο ιδιοκτήτης οφείλει να διασφαλίζει την ευζωία του σκύλου, να τον έχει καταχωρισμένο και ηλεκτρονικά σημασμένο μέσω microchip, να τηρεί τις υποχρεώσεις υγείας του και να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε το ζώο να μην προκαλεί κινδύνους ή ζημιές σε ανθρώπους, άλλα ζώα ή περιουσίες», σημειώνει.

Δείτε βίντεο από το σημείο της επίθεσης του σκυλιού στον άνδρα:

Λουρί και έλεγχος στους δημόσιους χώρους

Ένα από τα βασικά ζητήματα που ανακύπτουν σε αντίστοιχα περιστατικά είναι η υποχρέωση χρήσης λουριού κατά τη βόλτα του σκύλου.

Ο κ. Κασσανδρινός εξηγεί ότι ο νόμος απαιτεί ο σκύλος να βρίσκεται υπό τον άμεσο έλεγχο του ιδιοκτήτη ή του υπεύθυνου συνοδού του. «Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι ο σκύλος πρέπει να μετακινείται σε δημόσιους χώρους με λουρί, εκτός από ειδικά διαμορφωμένους χώρους όπου επιτρέπεται διαφορετικά», αναφέρει.

Όπως επισημαίνει, το γεγονός ότι ένας σκύλος μπορεί να θεωρείται ήρεμος ή φιλικός δεν απαλλάσσει τον ιδιοκτήτη από τις υποχρεώσεις του. «Ο νόμος δεν κάνει διάκριση με βάση τον χαρακτήρα του σκύλου. Η υποχρέωση είναι να υπάρχει άμεσος και αποτελεσματικός έλεγχος του ζώου. Το επιχείρημα ότι “ο σκύλος μου δεν είναι επιθετικός” δεν αποτελεί δικαιολογία για τη μη τήρηση των κανόνων», υπογραμμίζει.

Ποινικές και αστικές ευθύνες μετά από επίθεση

Σε περίπτωση που ένας σκύλος τραυματίσει άνθρωπο, η ευθύνη βαραίνει κατά κανόνα τον ιδιοκτήτη ή το πρόσωπο που είχε την επιμέλεια του ζώου τη συγκεκριμένη στιγμή.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο, πέρα από την υποχρέωση αποζημίωσης του θύματος, μπορεί να υπάρξει και ποινική ευθύνη. «Εφόσον διαπιστωθεί αμέλεια ή παραβίαση των υποχρεώσεων που επιβάλλει ο νόμος, μπορεί να κινηθεί και ποινική διαδικασία», εξηγεί.

Αντίστοιχα, όταν ένας σκύλος τραυματίσει ή σκοτώσει άλλο ζώο, ο ιδιοκτήτης του μπορεί να κληθεί να αποζημιώσει τον ιδιοκτήτη του ζώου που υπέστη τη ζημιά. Παράλληλα, ανάλογα με τις συνθήκες του περιστατικού και τον βαθμό αμέλειας, είναι πιθανό να επιβληθούν διοικητικές ή και ποινικές κυρώσεις.

Πρόστιμα για παραβάσεις των ιδιοκτητών

Η νομοθεσία προβλέπει διοικητικά πρόστιμα για παραβάσεις που αφορούν την κατοχή και τον έλεγχο των ζώων συντροφιάς. Όπως αναφέρει ο κ. Κασσανδρινός, αυτά μπορεί να αφορούν, μεταξύ άλλων, τη μη ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή του ζώου, τη μη τήρηση υποχρεώσεων υγείας, την εγκατάλειψη ή τη μη λήψη μέτρων ώστε το ζώο να μην δημιουργεί κινδύνους σε δημόσιους χώρους.

«Τα πρόστιμα διαφέρουν ανάλογα με την παράβαση και μπορούν να είναι ιδιαίτερα υψηλά. Συγκεκριμένα, κυμαίνονται από 300 έως και 3.000 ευρώ», αναφέρει.

Το περιστατικό στα Βριλήσσια, σύμφωνα με τον ίδιο, υπενθυμίζει ότι η κατοχή ενός σκύλου δεν αποτελεί μόνο δικαίωμα αλλά και ευθύνη. Η πρόληψη, ο σωστός χειρισμός του ζώου και η τήρηση των κανόνων ασφαλείας αποτελούν βασικές υποχρεώσεις κάθε ιδιοκτήτη, ώστε να προστατεύονται τόσο οι άνθρωποι όσο και τα ίδια τα ζώα.

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Αλέξανδρος Κασσανδρινός Δικηγόρος – Συνήγορος για τα ζώα (Dog’s Voice)

Τουλάχιστον 11 σοβαρές επιθέσεις σκύλων σε άνθρωπο σε επτά μήνες

Το περιστατικό στα Βριλήσσια έρχεται να προστεθεί σε μια ανησυχητική ακολουθία επιθέσεων σκύλων που έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα από τις αρχές του 2026. Μέσα σε μόλις επτά μήνες, τουλάχιστον 11 σοβαρές επιθέσεις σε ανθρώπους έχουν απασχολήσει την επικαιρότητα, με αρκετές να οδηγούν σε νοσηλείες, χειρουργικές επεμβάσεις και συλλήψεις ιδιοκτητών ή αρμόδιων προσώπων.

Ανάμεσα στις πιο σοβαρές υποθέσεις ξεχωρίζουν η επίθεση σε δίχρονο κοριτσάκι στον Πειραιά, το οποίο υπέστη σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ, αλλά και ο σοβαρός τραυματισμός τετράχρονου παιδιού στα Χανιά, έπειτα από επίθεση οικόσιτου σκύλου.

Αντίστοιχα περιστατικά σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη, στο Ρέθυμνο, στην Πάτρα, στη Μαγούλα, στον Αλμυρό Βόλου, στην Ιεράπετρα, στη Γορίτσα Βόλου, στο Αγρίνιο, αλλά και στο Λιτόχωρο Πιερίας, όπου 61χρονη τουρίστρια νοσηλεύτηκε σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας μετά από επίθεση αγέλης σκύλων.

Η συχνότητα των περιστατικών αναδεικνύει τη σημασία της υπεύθυνης κατοχής ζώων συντροφιάς, της αποτελεσματικής διαχείρισης των αδέσποτων και της αυστηρής εφαρμογής της νομοθεσίας, καθώς αρκετές από τις υποθέσεις οδήγησαν σε συλλήψεις και ποινικές διώξεις.

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Πειραιάς - Απρίλιος 2026

Σοκ προκάλεσε η επίθεση που δέχθηκε ένα κοριτσάκι μόλις δύο ετών από τον σκύλο της οικογένειάς του μέσα στο σπίτι. Το παιδί υπέστη σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και το κεφάλι, υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία». Για την υπόθεση συνελήφθη η γιαγιά του παιδιού, η οποία το πρόσεχε τη στιγμή του περιστατικού.

Χανιά - Απρίλιος 2026

Στον Βατόλακκο Χανίων, ένα αγοράκι τεσσάρων ετών τραυματίστηκε σοβαρά όταν δέχθηκε επίθεση από οικόσιτο σκύλο. Το παιδί υπέστη εκτεταμένα τραύματα στο πρόσωπο και το σώμα, διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και νοσηλεύτηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ενώ ο ιδιοκτήτης του ζώου συνελήφθη.

Αγρίνιο - Φεβρουάριος 2026

Στην Παραβόλα Αγρινίου σημειώθηκαν δύο επιθέσεις αδέσποτων σκύλων μέσα σε λίγες ημέρες. Αρχικά τραυματίστηκε ένας ιερέας, ο οποίος δέχθηκε επίθεση από αγέλη αδέσποτων, ενώ δύο ημέρες αργότερα στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και μία γυναίκα, όταν δέχθηκε επίθεση στην ίδια περιοχή.

Θεσσαλονίκη - Ιούλιος 2026

Στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, σκύλος που βρισκόταν στην κατοχή 49χρονου επιτέθηκε και δάγκωσε έναν 59χρονο στο πόδι. Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» για τις πρώτες βοήθειες, ενώ ο ιδιοκτήτης του σκύλου συνελήφθη από αστυνομικούς του Α.Τ. Λευκού Πύργου.

Ρέθυμνο - Ιούλιος 2026

Σοβαρό τραυματισμό υπέστη 70χρονος πεζός όταν δεσποζόμενος σκύλος διέφυγε από περιφραγμένο χώρο και του επιτέθηκε. Ο ηλικιωμένος τραυματίστηκε στο πόδι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού και τις ευθύνες του ιδιοκτήτη.

Πάτρα - Ιούλιος 2026

Θύμα επίθεσης αγέλης αδέσποτων σκύλων έπεσε γυναίκα, ενώ περπατούσε στην οδό Σοφοκλέους. Υπέστη τραύματα στο πόδι και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, ενώ το περιστατικό αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για την παρουσία αγελών αδέσποτων στην περιοχή.

Λιτόχωρο Πιερίας - Ιούλιος 2026

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύτηκε 61χρονη Γερμανίδα τουρίστρια, όταν δέχθηκε επίθεση από αγέλη σκύλων κατά τη διάρκεια περιπάτου έξω από το Λιτόχωρο. Η γυναίκα έφερε σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο, το κεφάλι και το σώμα, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Κατερίνης. Για την υπόθεση συνελήφθη ο αρμόδιος αντιδήμαρχος για τα αδέσποτα ζώα.

Μαγούλα Αττικής - Ιούνιος 2026

Άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από επίθεση τσοπανόσκυλου, όταν σταμάτησε το αυτοκίνητό του για να περάσει κοπάδι. Σύμφωνα με την καταγγελία του, ο σκύλος τον δάγκωσε επανειλημμένα σε χέρια, πόδια και θώρακα, προκαλώντας σοβαρούς τραυματισμούς.

Αλμυρός Βόλου - Ιούνιος 2026

Σοβαρά τραυματίστηκε ανήλικος μαθητής όταν δέχθηκε επίθεση από αδέσποτο σκύλο. Το παιδί έφερε τραύματα στο πρόσωπο, στα χείλη και κοντά στο μάτι, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο Νοσοκομείο Βόλου και παρέμεινε νοσηλευόμενο.

Ιεράπετρα - Ιανουάριος 2026

Κατά τη διάρκεια ελέγχου της Δημοτικής Αστυνομίας για καταγγελία σχετικά με την ευζωία σκύλου, μεγαλόσωμο Μαλινουά επιτέθηκε σε δημοτικούς αστυνομικούς, τραυματίζοντας ελαφρά έναν από αυτούς. Ο ιδιοκτήτης του ζώου συνελήφθη.

Γορίτσα Βόλου - Ιανουάριος 2026

Επίθεση από πέντε τσοπανόσκυλα δέχθηκε 60χρονος δρομέας στην περιοχή της Γορίτσας. Ένα από τα ζώα τον δάγκωσε στο πόδι, ενώ ο ίδιος κατάφερε να διαφύγει και να μεταβεί μόνος του στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

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