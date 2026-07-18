«Πανοπλία» για πρόβατα: Η εφεύρεση που διχάζει αγρότες και φιλοζωικές οργανώσεις

Μια ασυνήθιστη εφεύρεση από την Αυστρία έχει ανοίξει μεγάλη συζήτηση στον αγροτικό κόσμο αλλά και στους υπερασπιστές των ζώων. Ο 72χρονος εφευρέτης Rudolf Schaubach, από το Φίλαχ της Καρινθίας, αφιέρωσε σχεδόν τρία χρόνια για να δημιουργήσει μια ειδική προστατευτική «πανοπλία» για τα πρόβατα, με στόχο να μειώσει τις επιθέσεις λύκων που τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί σε αρκετές περιοχές της Αυστρίας και της Γερμανίας.

Η κατασκευή θυμίζει μεσαιωνική αλυσιδωτή πανοπλία. Πρόκειται για ένα ελαφρύ πλαστικό πλέγμα, διαστάσεων περίπου 1,5 x 1,6 μέτρου και βάρους περίπου δύο κιλών, το οποίο προσαρμόζεται γύρω από το σώμα του ζώου με ιμάντες. Στην εξωτερική του πλευρά υπάρχουν άκαμπτες πλαστικές ακίδες, καλυμμένες με καουτσούκ, ώστε να αποτρέπουν το δάγκωμα χωρίς να προκαλούν σοβαρό τραυματισμό στον λύκο. Ο σχεδιασμός αφήνει ελεύθερα το κεφάλι, τα πόδια, την ουρά και τον μαστό, επιτρέποντας -σύμφωνα με τον δημιουργό- στα πρόβατα να κινούνται και να βόσκουν φυσιολογικά.

Η φιλοσοφία πίσω από την ιδέα είναι απλή: ο λύκος θα επιχειρήσει να δαγκώσει μία φορά, θα νιώσει έντονη ενόχληση από τις ακίδες και θα εγκαταλείψει την επίθεση.

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«Ο λύκος είναι έξυπνο ζώο. Δεν πιστεύω ότι θα δοκιμάσει δεύτερη φορά», δήλωσε ο Schaubach στα αυστριακά μέσα, εξηγώντας ότι εμπνεύστηκε την κατασκευή από τον τρόπο με τον οποίο προστατεύεται ο σκαντζόχοιρος.

Την εφεύρεση δοκίμασε πρώτος ο κτηνοτρόφος Martin Martin από την κοιλάδα Gailtal, ο οποίος έχει χάσει ζώα από επιθέσεις λύκων. Τρία πρόβατά του φόρεσαν την προστατευτική κατασκευή, με το ένα από αυτά, την «Ananas», να τη φορά για αρκετές ημέρες χωρίς να παρουσιάσει προβλήματα στην κίνηση ή στη βόσκηση, σύμφωνα με τον εφευρέτη. Ωστόσο, η δοκιμή προκάλεσε ακόμη και καταγγελία στις αρχές, καθώς ορισμένοι υποστήριξαν ότι ενδέχεται να παραβιάζονται οι κανόνες ευζωίας των ζώων.

Οι αντιδράσεις δεν άργησαν να έρθουν.

Κτηνοτρόφοι και οργανώσεις προστασίας των ζώων εκφράζουν αμφιβολίες για το κατά πόσο η λύση είναι πραγματικά αποτελεσματική. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι το μαλλί των προβάτων μπορεί να μπλεχτεί στο πλαστικό πλέγμα, ενώ άλλοι εκτιμούν πως ένας λύκος θα μπορούσε απλώς να αλλάξει στόχο και να επιτεθεί σε ακάλυπτα σημεία, όπως το κεφάλι ή τα πόδια. Παράλληλα, αρκετοί παραγωγοί θεωρούν ότι η εφαρμογή της «πανοπλίας» σε εκατοντάδες ή και χιλιάδες ζώα είναι οικονομικά και πρακτικά δύσκολη.

Παρά την κριτική, ο Rudolf Schaubach υπερασπίζεται την ιδέα του, λέγοντας ότι πολλοί την απορρίπτουν χωρίς να την έχουν δει στην πράξη. Μετά τις αντιδράσεις, μάλιστα, ανακοίνωσε ότι αναζητά πλέον συνεργασίες εκτός Αυστρίας για να συνεχίσει τις δοκιμές της εφεύρεσής του σε πραγματικές συνθήκες.

Το θέμα έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι επιθέσεις λύκων στα κοπάδια αποτελούν ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα στην Κεντρική Ευρώπη. Πολλοί κτηνοτρόφοι ζητούν πιο αποτελεσματικά μέτρα προστασίας, ενώ επιστήμονες και περιβαλλοντικές οργανώσεις εξακολουθούν να προκρίνουν λύσεις όπως οι ηλεκτροφόρες περιφράξεις, οι ποιμενικοί σκύλοι και η οργανωμένη φύλαξη των κοπαδιών, αντί για νέου τύπου προστατευτικό εξοπλισμό.

πηγή: womenonly.skai.gr

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