ΣΑΒ.18 Ιου 2026 12:25
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Ρένα Δούρου νέα πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ – Εξελέγη με επτά ψήφους υπέρ και ένα λευκό

ρένα δούρου
clock 11:40 | 18/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Με επτά ψήφους υπέρ και ένα λευκό εξελέγη νέα πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ η Ρένα Δούρου στις εσωκομματικές εκλογές που διεξήχθησαν το πρωί του Σαββάτου (18/7).

«Προτεραιότητα αποτελεί η αναγέννηση του ΣΥΡΙΖΑ»: Με το μήνυμα αυτό, στις πρώτες της δηλώσεις μετά την εκλογή της, η κα Δούρου τόνισε πως «κανείς και καμία δεν περισσεύει».

Η νέα πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ανέφερε πως «τα στελέχη του κόμματος αναλαμβάνουν την ευθύνη απέναντι στην κοινωνία, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν και συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν».

Η ίδια απηύθυνε έκκληση για «σοβαρότητα, συντροφικότητα, συλλογικότητα και σκληρή δουλειά», προκειμένου, όπως είπε, να ξεκινήσει η διαδικασία ανασυγκρότησης του κόμματος.

Χαρακτήρισε τον ΣΥΡΙΖΑ «το μοναδικό κόμμα της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής Αριστεράς» και εγγυητή της δημοκρατίας και της υπεράσπισης των αναγκών της ελληνικής κοινωνίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μητσοτάκης για έκθεση ΕΕ: Η καλύτερη απάντηση στις έωλες κατηγορίες της αντιπολιτευτικής προπαγάνδας

Μελιδοχώρι: Ο επίσημος απολογισμός της καταστροφικής πυρκαγιάς

 

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ρένα Δούρου Συριζα
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis