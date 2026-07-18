Η Ρένα Δούρου νέα πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ – Εξελέγη με επτά ψήφους υπέρ και ένα λευκό

Με επτά ψήφους υπέρ και ένα λευκό εξελέγη νέα πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ η Ρένα Δούρου στις εσωκομματικές εκλογές που διεξήχθησαν το πρωί του Σαββάτου (18/7).

«Προτεραιότητα αποτελεί η αναγέννηση του ΣΥΡΙΖΑ»: Με το μήνυμα αυτό, στις πρώτες της δηλώσεις μετά την εκλογή της, η κα Δούρου τόνισε πως «κανείς και καμία δεν περισσεύει».



Η νέα πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ανέφερε πως «τα στελέχη του κόμματος αναλαμβάνουν την ευθύνη απέναντι στην κοινωνία, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν και συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν».

Η ίδια απηύθυνε έκκληση για «σοβαρότητα, συντροφικότητα, συλλογικότητα και σκληρή δουλειά», προκειμένου, όπως είπε, να ξεκινήσει η διαδικασία ανασυγκρότησης του κόμματος.

Χαρακτήρισε τον ΣΥΡΙΖΑ «το μοναδικό κόμμα της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής Αριστεράς» και εγγυητή της δημοκρατίας και της υπεράσπισης των αναγκών της ελληνικής κοινωνίας.

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