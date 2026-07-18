Τα φοιτητικά ενοίκια σε 22 πόλεις: Ακριβότερα και λιγότερα τα διαμερίσματα - Τι ισχύει για την Κρήτη

Ακριβότερα και λιγότερα τα διαμερίσματα για νέους φοιτητές! Ειδικά στις πόλεις με τουριστικό ενδιαφέρον που η βραχυχρόνια μίσθωση έχει κερδίσει σημαντικό έδαφος.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, ευκαιρίες υπάρχουν στην αγορά, αλλά όσο νωρίτερα, τόσο καλύτερα. Οι μεσίτες βλέπουν αύξηση ενοικίων για 7η συνεχή χρονιά. Σε σχέση με το 2025, τα ζητούμενα μισθώματα καταγράφουν μέση ετήσια αύξηση περίπου 7% στην Αττική και 9% στη Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα, η αύξηση εκτιμάται στο 6% στο κέντρο της Αθήνας, 8% στα Δυτικά Προάστια, 6% στα Νότια Προάστια, 5% στα Βόρεια Προάστια και 8% στον Πειραιά, διαμορφώνοντας μια μέση αύξηση της τάξεως του 6,5%-7% στην Αττική. Σύμφωνα με έρευνα του Θεμιστοκλή Μπάκα, πρόεδρο του E-Real Estates Πανελλαδικού Δικτύου Κτηματομεσιτών, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις καταγράφεται περιορισμένη αποκλιμάκωση στις χαμηλότερες ζητούμενες τιμές, αυτή αφορά κυρίως κατοικίες που δεν έχουν ανακαινιστεί.

Αντίθετα, τα πλήρως ανακαινισμένα, επιπλωμένα και πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα εξακολουθούν να διατηρούν υψηλά ζητούμενα μισθώματα. Η συσσωρευτική μεσοσταθμική αύξηση των ζητούμενων μισθωμάτων για κατοικίες κατάλληλες για νέους και φοιτητές (έως 50 τ.μ. και άνω του 1ου ορόφου) αγγίζει πλέον το 70%-75% σε σχέση με το 2017.

Η αγορά φοιτητικής κατοικίας στο κέντρο της Αθήνας συνεχίζει να κινείται ανοδικά, με τα ζητούμενα μισθώματα να καταγράφουν μέση ετήσια αύξηση περίπου 6% σε σχέση με το 2025, ενώ σε σύγκριση με το 2023 η συνολική αύξηση προσεγγίζει ή και ξεπερνά το 20%.

Ακόμη και 700€

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 98,4% των διαθέσιμων κατοικιών έως 50 τ.μ. διατίθεται με ζητούμενο μίσθωμα άνω των 400€ τον μήνα, έναντι 92,49% το 2025 , 86,66% το 2024 και 78,68% το 2023, γεγονός που αποτυπώνει τη συνεχή συρρίκνωση των οικονομικότερων επιλογών.

Παράλληλα, 7 στις 10 διαθέσιμες κατοικίες έχουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 500€, όταν το 2022 ήταν μόλις 3 στις 10. Επιπλέον, 4 στις 10 κατοικίες ζητούν μίσθωμα άνω των 600€, ενώ 2 στις 10 ξεπερνούν ακόμη και τα 700€ τον μήνα. Ανεξάρτητα από το επίπεδο ανακαίνισης των ακινήτων, η εύρεση οικονομικής φοιτητικής κατοικίας στο κέντρο της Αθήνας αποτελεί πλέον ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση.

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Τα ζητούμενα μισθώματα για κατοικίες έως 50 τ.μ. αυξήθηκαν κατά περίπου 8% σε σχέση με το 2025 και σχεδόν 25% σε σύγκριση με το 2023. Οπως αναφέρει στα στοιχεία που έχει συλλέξει ο κ. Μπάκας, σήμερα, σχεδόν 9 στις 10 διαθέσιμες κατοικίες διατίθενται με ζητούμενο μίσθωμα άνω των 400€, ενώ 5 στις 10 ξεπερνούν τα 500€. Το 2024, περίπου 8 στις 10 κατοικίες είχαν ενοίκιο άνω των 400€, έναντι 6 στις 10 το 2023.

Στις περιοχές των Δυτικών Προαστίων, 5 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 500€, εκ των οποίων τα 2 άνω των 600€.Στις περιοχές των Βορείων Προαστίων, 9 στα 10 διαθέσιμα προς μίσθωση ακίνητα έχουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 500€/μήνα Στις περιοχές του Πειραιά, 7 στα 10 διαθέσιμα ακίνητα έχουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 500€ και 600€.

Από 400 ευρώ και πάνω στη Θεσσαλονίκη

Η αγορά φοιτητικής κατοικίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης συνεχίζει να καταγράφει έντονες αυξήσεις, με τα ζητούμενα μισθώματα για κατοικίες έως 50 τ.μ. να εμφανίζουν μέση ετήσια αύξηση περίπου 9% σε σχέση με το 2025, ενώ σε σύγκριση με το 2023 η συνολική αύξηση προσεγγίζει ή και ξεπερνά το 25%. Σύμφωνα με την έρευνα, το 80,18% των διαθέσιμων κατοικιών έως 50 τ.μ. διατίθεται με ζητούμενο μίσθωμα άνω των 400€, έναντι 69,96% το 2025 και 59,8% το 2024. Δηλαδή, πλέον 8 στις 10 διαθέσιμες κατοικίες ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, όταν πριν από δύο χρόνια ήταν περίπου 6 στις 10. Παράλληλα, 4 στις 10 διαθέσιμες κατοικίες έχουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 500€, έναντι περίπου 3 στις 10 το 2025, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή μετατόπιση της αγοράς προς υψηλότερα επίπεδα ενοικίων.

Φοιτητικά ενοίκια: Φθηνότερα, αλλά όχι φθηνά, στις άλλες πόλεις

Σε ανάλυση τιμών διαθέσιμων ακινήτων, κατάλληλων για φοιτητές που έκανε το E-Real Estates Πανελλαδικό Δίκτυο Κτηματομεσιτών, φαίνεται πως στις 21 μεγαλύτερες φοιτητουπόλεις της περιφέρειας, τα ζητούμενα μισθώματα για φοιτητικές κατοικίες καταγράφουν μέση ετήσια αύξηση περίπου 7% σε σχέση με το 2025.

Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις εντοπίζονται στις κατοικίες 30-45 τ.μ., που αποτελούν και την κυριότερη επιλογή των φοιτητών, με τη μεσοσταθμική αύξηση να προσεγγίζει το 8%. Στις κατοικίες έως 25 τ.μ. η μέση αύξηση διαμορφώνεται περίπου στο 7%, ενώ στις κατοικίες 50-60 τ.μ. περιορίζεται περίπου στο 6%. Παράλληλα, σε ορισμένες πόλεις παρατηρούνται μικρές αποκλιμακώσεις στις χαμηλότερες ζητούμενες τιμές, οι οποίες αφορούν κυρίως μη ανακαινισμένα ακίνητα, χωρίς όμως να μεταβάλλουν τη συνολική ανοδική τάση της αγοράς.

Στην Πάτρα, τα ζητούμενα μισθώματα καταγράφουν μέση ετήσια αύξηση περίπου 5%-6% σε σχέση με το 2025. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις εντοπίζονται στις κατοικίες έως 25 τ.μ., όπου η μεσοσταθμική αύξηση προσεγγίζει το 7%-8%, ενώ στις κατοικίες 30-45 τ.μ. διαμορφώνεται περίπου στο 4%-5%. Στις κατοικίες 50-60 τ.μ. η εικόνα εμφανίζεται περισσότερο σταθεροποιημένη, με τη μέση αύξηση να περιορίζεται περίπου στο 2%-3%.

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Στην Κομοτηνή, το ζητούμενο μίσθωμα για κατοικίες έως 25 τ.μ. κυμαίνεται από 230€/μήνα έως 400€/μήνα. Για κατοικίες 30-45 τ.μ., οι ζητούμενες τιμές διαμορφώνονται από 250€/μήνα έως 600€/μήνα, όταν πρόκειται για πλήρως ανακαινισμένα ή/και νεόδμητα, επιπλωμένα και πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα.

Στα Ιωάννινα, το ζητούμενο μίσθωμα για κατοικίες έως 25 τ.μ. κυμαίνεται από 250€/μήνα έως 400€/μήνα, ενώ για κατοικίες 30-45 τ.μ. από 260€/μήνα έως 700€/μήνα, όταν πρόκειται για πλήρως ανακαινισμένα ή νεόδμητα, επιπλωμένα και πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα.

Στους τρεις μεγαλύτερους νησιωτικούς φοιτητικούς προορισμούς, κερδίζει έδαφος η βραχυχρόνια μίσθωση και η δεξαμενή των ακινήτων για φοιτητές είναι μικρή και ακριβή. Στον Δήμο Χανίων, το ενοίκιο για κατοικίες 30-45 τ.μ. ξεκινά από 520€/μήνα, ενώ για κατοικίες 50-60 τ.μ. φθάνει ακόμη και τα 800€/μήνα.

Στη Ρόδο, το ζητούμενο μίσθωμα για πλήρως επιπλωμένες και εξοπλισμένες κατοικίες 30-45 τ.μ. ξεκινά από 590€/μήνα, ενώ η διαθεσιμότητα κατοικιών έως 25 τ.μ. είναι σχεδόν μηδενική, όπως ιδιαίτερα περιορισμένη είναι και η προσφορά κατοικιών 50-60 τ.μ.

Στην Κέρκυρα, οι υψηλότερες ζητούμενες τιμές καταγράφονται στην Παλιά Πόλη. Για κατοικίες 30-45 τ.μ., πλήρως επιπλωμένες και εξοπλισμένες, τα ζητούμενα μισθώματα ξεκινούν από 550€/μήνα, ενώ για κατοικίες 50-60 τ.μ. κυμαίνονται από 600€/μήνα έως 850€/μήνα, όταν πρόκειται για πλήρως ανακαινισμένα και εξοπλισμένα διαμερίσματα.

Αναλυτικοί πίνακες με τιμές για τα φοιτητικά ενοίκια

Διαθεσιμότητα μικρών διαμερισμάτων ανά τιμή Κέντρο Αθήνας:

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Πηγή/Επεξεργασία: Ιστοσελίδες Αγγελιών Ακινήτων/Πανελλαδικό Δίκτυο E-RealEstates, κατοικία έως 50τμ, άνω του 1 ου ορόφου

Διαθεσιμότητα μικρών διαμερισμάτων ανά τιμή Δυτικά Προάστια Αθήνας:

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Πηγή/Επεξεργασία: Ιστοσελίδες Αγγελιών Ακινήτων/Πανελλαδικό Δίκτυο E-RealEstates, κατοικία έως 50τμ, άνω του 1 ου ορόφου

Ζητούμενες τιμές φοιτητικών διαμερισμάτων Πάτρα

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Πηγή/Επεξεργασία : Ιστοσελίδες Αγγελιών, Πανελλαδικό Δίκτυο E-RealEstates, διαμερίσματα άνω του 1ου ορόφου – η ανώτερη τιμή αφορά κυρίως ανακαινισμένα , * Πλήρως Ανακαινισμένο ή νεόδμητο , ** Επιπλωμένο διαμέρισμα με οικοσυκευές πλήρως ανακαινισμένο.

Η ζητούμενη τιμή διαμορφώνεται βάση της διαθεσιμότητας Ζητούμενες τιμές φοιτητικών διαμερισμάτων – Φοιτητουπόλεις

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Πηγή/Επεξεργασία : Ιστοσελίδες Αγγελιών, Πανελλαδικό Δίκτυο E-RealEstates, διαμερίσματα άνω του 1ου ορόφου – η ανώτερη τιμή αφορά κυρίως ανακαινισμένα , * Πλήρως Ανακαινισμένο ή νεόδμητο , ** Επιπλωμένο διαμέρισμα με οικοσυσκευές πλήρως ανακαινισμένο. Η ζητούμενη τιμή διαμορφώνεται βάση της διαθεσιμότητας.

ΠΗΓΗ: eleftherostypos.gr