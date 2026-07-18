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ΚΟΣΜΟΣ

Μονακό: Η στιγμή της έκρηξης έξω από την πολυτελή κατοικία του Ουκρανού ολιγάρχη (βίντεο)

μονακό έκρηξη
clock 11:11 | 18/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Νέο βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι ουκρανικές εισαγγελικές αρχές φέρεται να καταγράφει τη στιγμή της έκρηξης έξω από πολυτελές συγκρότημα κατοικιών στο Μονακό, στις 29 Ιουνίου, όπου στόχος ήταν ο Ουκρανός επιχειρηματίας του real estate Βαντίμ Γερμολάεφ.

Στο βίντεο διακρίνεται μια γυναίκα να περπατά λίγα μέτρα μπροστά από τον επιχειρηματία, τη σύντροφό του Άννα Νασομπίνα και το παιδί τους, καθώς η οικογένεια πλησιάζει την είσοδο του συγκροτήματος Sun Palace. Λίγο αργότερα σημειώνεται η έκρηξη.

Η γυναίκα που φέρεται να βρίσκεται πίσω από την επίθεση, η Ουκρανή Αναστασία Μπερεζόφσκα, καταγράφεται να περπατά μπροστά από την οικογένεια, τη στιγμή που αυτή κατευθύνεται προς την είσοδο του συγκροτήματος Sun Palace.

Η ύποπτη, η οποία ταιριάζει με την περιγραφή της Μπερεζόφσκα, απομακρύνεται ήρεμα και φαίνεται να μιλάει στο τηλέφωνο καθώς μια τεράστια έκρηξη λαμβάνει χώρα πίσω της.

Η Νασομπίνα, 46 ετών, υπέστη ακρωτηριασμό των ποδιών της μετά την έκρηξη, ενώ τόσο η ίδια όσο και ο Γερμολάγιεφ υπέστησαν σοβαρά τραύματα και εγκαύματα από θραύσματα. Ο 13χρονος γιος τους, Άριελ, τραυματίστηκε επίσης.

Το βίντεο καταγράφηκε από κάμερα παρακολούθησης που τοποθετήθηκε κοντά στον τόπο του εγκλήματος από τους «δράστες», ισχυρίστηκε ο γενικός εισαγγελέας Ρουσλάν Κραβτσένκο.

Είπε ότι προσπάθησαν να διαγράψουν το βίντεο, αλλά εξειδικευμένοι ερευνητές κατάφεραν να το ανακτήσουν και να το δημοσιεύσουν στο πλαίσιο της έρευνάς τους.

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