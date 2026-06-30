Εκρηξη στο Μονακό – Τραυματίστηκαν Ουκρανός ολιγάρχης και μέλη της οικογένειάς του

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν το βράδυ της Δευτέρας από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στην είσοδο του Ιδρύματος Κουόμο (Fondation Cuomo), στην περιοχή Μουλέν του Μονακό. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ οι αρχές αντιμετωπίζουν την υπόθεση ως τρομοκρατική επίθεση και διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η έκρηξη προκλήθηκε από παγιδευμένο δέμα, το οποίο είχε τοποθετηθεί στο ισόγειο πολυκατοικίας στην περιοχή. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι λίγο πριν από την έκρηξη ένα άτομο άφησε τσάντες στο σημείο. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για στοχευμένη επίθεση με αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό.

🔴🇲🇨 ALERTE INFO -







- Une importante explosion s'est produite à Monaco, le suspect est en fuite !!! pic.twitter.com/yfCbx8mCWR — - Le Direct Info 🔴 (@LeDirectInfo) June 29, 2026









Τρεις τραυματίες από την ίδια οικογένεια



Από την έκρηξη τραυματίστηκαν τρία άτομα, τα οποία είναι μέλη της ίδιας οικογένειας και έχουν ουκρανική υπηκοότητα. Πρόκειται για έναν άνδρα και μία γυναίκα, ηλικίας 50 έως 60 ετών, καθώς και έναν έφηβο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν γαλλικά ΜΜΕ, πιθανός στόχος της επίθεσης φέρεται να ήταν ο Βλαντίμιρ Ερμολάεφ, μαζί με τη σύζυγο και τον γιο του. Ωστόσο, οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει επισήμως την ταυτότητα του προσώπου που αποτέλεσε στόχο της επίθεσης.

Ισχυρές αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο αμέσως μετά την έκρηξη. Οι αρχές απέκλεισαν την περιοχή και ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν έναν άνδρα να αφήνει ένα σακίδιο στην περιοχή λίγο πριν από την έκρηξη.

Οι έρευνες παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τα κίνητρα της επίθεσης, ενώ ο ύποπτος παραμένει ασύλληπτος.

Τι είναι το Ίδρυμα Κουόμο



Το Ίδρυμα Κουόμο είναι φιλανθρωπικός οργανισμός, ο οποίος δηλώνει ότι έχει ως αποστολή την εκπαίδευση, την ενδυνάμωση και την παροχή ευκαιριών σε κοινωνικά ευάλωτους πληθυσμούς.

Η δράση του επικεντρώνεται κυρίως στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή, μέσω προγραμμάτων που αφορούν την εκπαίδευση και την κοινωνική ανάπτυξη.

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