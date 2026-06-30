Γερμανία – Παραγουάη 1-1 (3-4 πεν.): Ο Χιλ έστειλε τη Γερμανία στο... καναβάτσο(vid)

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Η αλύγιστη Παραγουάη έκανε τη μεγάλη έκπληξη και πέταξε εκτός Μουντιάλ 2026 τη Γερμανία έπειτα από το 1-1 σε κανονική διάρκεια και παράταση, με τον Χιλ να πιάνει δύο πέναλτι και τον Κανάλε να σφραγίζει τη νίκη με 4-3.

Οι Λατινοαμερικάνοι επικράτησαν με 4-3 της απογοητευτικής Γερμανίας στα πέναλτι έπειτα από το 1-1 σε κανονική διάρκεια και παράταση με τον Χιλ να πιάνει δύο πέναλτι και τον Κανάλε να ευστοχεί στην τελευταία εκτέλεση και τώρα την περιμένει μία εκ των Γαλλία / Σουηδία.

Έπειτα από ένα πρώτο μέρος που η Μάνσαφτ είχε ανούσια κυριαρχία, η Παραγουάη άνοιξε το σκορ στο 42ο λεπτό με κεφαλιά του αμαρκάριστου Ενσίσο έπειτα από σέντρα του Αλμιρόν από τα δεξιά.

Οι παίκτες του Νάγκελσμαν όμως ισοφάρισαν στο 54′ με γυριστή κεφαλιά του Χάβερτς έπειτα από όμορφη σέντρα του Βιρτς από αριστερά.

Πλέον οι Παραγουανοί περιμένουν να μάθουν ποιά εκ των Γαλλίας ή Σουηδίας θα αντιμετωπίσουν στη φάση των 16.

Η διαδικασία των πέναλτι:

Χάβερτς – Απόκρουση Χιλ

Μαουρίσιο 0-1

Κίμιχ 1-1

Γκόμες 1-2

Μουσιάλα 2-2

Γκαλάρζα 2-3

Βολτεμάντε – Απόκρουση Χιλ

Σανάμπρια – Άουτ

Αμίρι 3-3

Μπαλμπουένα – Απόκρουση Νόιερ

Τα – Άουτ

Κανάλε 3-4