Στο Επιμελητήριο Ηρακλείου ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος

Πολύωρη και εποικοδομητική συνάντηση με τους εκπροσώπους παραγωγικών φορέων του Ηρακλείου είχε ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) κ. Ιωάννης Βουτσινάςμε αφορμή την επίσκεψή του στο Επιμελητήριο Ηρακλείου.

Γραφειοκρατικά, ενεργειακά και χωροταξικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, ζητήματα πρόσβασης σε χρηματοδοτικά εργαλεία, θέματα εκπαίδευσης και εύρεσης εργαζομένων, ενθάρρυνσης της γυναικείας επιχειρηματικότητας, μεταφορικού κόστους, λειτουργίας των βιομηχανικών και βιοτεχνικών περιοχών, καθώς και τρόποι ενίσχυσης της τοπικής επιχειρηματικής δραστηριότητας τέθηκαν προς συζήτηση, με σκοπό να ενημερωθεί ο Πρόεδρος της ΚΕΕΕ για τις προκλήσεις με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι καθημερινά οι επιχειρηματίες του Ηρακλείου.

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Ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του Προέδρου του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Βαγγέλη Καρκανάκη, ο οποίος οργάνωσε τη συνάντηση, ο κ. Βουτσινάς άκουσε με προσοχή τις προτεραιότητες που τέθηκαν και παρότρυνε τους εκπρόσωπους των φορέων να συνεχίσουν τη στενή συνεργασία με το Επιμελητήριο Ηρακλείου, για παρεμβάσεις προς την Πολιτεία, ώστε με τη συνδρομή της ΚΕΕΕ να γίνει πιο αποτελεσματική η παρέμβαση στα κέντρα των αποφάσεων.

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Νωρίτερα, ο κ. Βουτσινάς, συνοδευόμενος από τον κ. Καρκανάκη επισκέφθηκε τις Τεχνικές Σχολές του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, ξεναγήθηκε από τη Διοίκηση και τον Διευθυντή δρ Μιχάλη Καθαράκη στους χώρους των εκπαιδευτικών σεμιναρίων, των Σχολών και της ΙΣΑΕΚ και εξήρε το έργο που πραγματοποιείται εκεί.

Να σημειωθεί ότι πρώτη φορά, Πρόεδρος της ΚΕΕΕ επισκέπτεται τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ και μετέχει σε ευρεία σύσκεψη με εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, αντίστοιχα.

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