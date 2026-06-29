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Στο Επιμελητήριο Ηρακλείου ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος

Επιμελητήριο Ηρακλεόυ - Σύσκεψη
clock 21:41 | 29/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Πολύωρη και εποικοδομητική συνάντηση με τους εκπροσώπους παραγωγικών φορέων του Ηρακλείου είχε ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) κ. Ιωάννης Βουτσινάςμε αφορμή την επίσκεψή του στο Επιμελητήριο Ηρακλείου.

Γραφειοκρατικά, ενεργειακά και χωροταξικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, ζητήματα πρόσβασης σε χρηματοδοτικά εργαλεία,  θέματα εκπαίδευσης και εύρεσης εργαζομένων, ενθάρρυνσης της γυναικείας επιχειρηματικότητας, μεταφορικού κόστους, λειτουργίας των βιομηχανικών και βιοτεχνικών περιοχών, καθώς και τρόποι ενίσχυσης της τοπικής επιχειρηματικής δραστηριότητας τέθηκαν προς συζήτηση, με σκοπό να ενημερωθεί ο Πρόεδρος της ΚΕΕΕ για τις προκλήσεις με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι καθημερινά οι επιχειρηματίες του Ηρακλείου.

Επιμελητήριο Ηρακλεόυ - Σύσκεψη

Ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του Προέδρου του Επιμελητηρίου  Ηρακλείου κ. Βαγγέλη Καρκανάκη, ο οποίος οργάνωσε τη συνάντηση, ο κ. Βουτσινάς άκουσε με προσοχή τις προτεραιότητες που τέθηκαν και παρότρυνε τους εκπρόσωπους των φορέων να συνεχίσουν τη στενή συνεργασία με το Επιμελητήριο Ηρακλείου, για παρεμβάσεις προς την Πολιτεία, ώστε με τη συνδρομή της ΚΕΕΕ να γίνει πιο αποτελεσματική η παρέμβαση στα κέντρα των αποφάσεων.

Επιμελητήριο Ηρακλεόυ - Σύσκεψη

Νωρίτερα, ο κ. Βουτσινάς, συνοδευόμενος από τον κ. Καρκανάκη επισκέφθηκε τις Τεχνικές Σχολές του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, ξεναγήθηκε από τη Διοίκηση και τον Διευθυντή δρ Μιχάλη Καθαράκη στους χώρους των εκπαιδευτικών σεμιναρίων, των Σχολών και της ΙΣΑΕΚ και εξήρε το έργο που πραγματοποιείται εκεί.

Να σημειωθεί ότι πρώτη φορά, Πρόεδρος της ΚΕΕΕ επισκέπτεται τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ και μετέχει σε ευρεία σύσκεψη με εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, αντίστοιχα. 

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