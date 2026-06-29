Υπουργικό Συμβούλιο: Τα θέματα που θα συζητηθούν την Τρίτη στο Μέγαρο Μαξίμου

Υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκησυνεδριάζει την Τρίτη 30 Ιουνίου στις 11:00 το υπουργικό συμβούλιο στο Μέγαρο Μαξίμου, με την ατζέντα να περιλαμβάνει σειρά θεσμικών, οικονομικών και νομοθετικών παρεμβάσεων.

Κεντρικά θέματα της συνεδρίασης είναι η παρουσίαση του απολογισμού του κυβερνητικού έργου του πρώτου εξαμήνου του 2026 και ο σχεδιασμός των προτεραιοτήτων για το δεύτερο εξάμηνο, με εισηγήσεις από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο.

Παράλληλα, θα γίνει ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας από τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, ενώ στο τραπέζι θα τεθεί και το ζήτημα των αγροτικών πληρωμών, ενισχύσεων και αποζημιώσεων Ιουνίου.

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται επίσης νομοσχέδια για την αναδιοργάνωση του εθνικού κέντρου δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης, την ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης, καθώς και την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης, με σχετικές εισηγήσεις των αρμόδιων υπουργείων.

Επιπλέον, θα παρουσιαστεί ερανιστικό νομοσχέδιο του υπουργείου Ναυτιλίας και θα γίνουν εισηγήσεις για την επιλογή προέδρου και εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καθώς και για τις θέσεις προέδρου και αντιπροέδρων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Στις 17:30, ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου Αννίτα Δημητρίου.

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