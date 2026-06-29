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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γουίμπλεντον: Κυριαρχική πρεμιέρα για τον Τσιτσιπά, 3-0 σετ τον Γκαστόν

ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ
clock 19:36 | 29/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με «καθαρή» νίκη 3-0 σετ επί του Γάλλου Ουγκό Γκαστόν (νο118 στην παγκόσμια κατάταξη) ξεκίνησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς (νο87) την παρουσία του στο εφετινό μεγάλο τουρνουά του Γουίμπλεντον. Ο Έλληνας πρωταθλητής δεν άφησε πολλά περιθώρια στον 26χρονο αντίπαλό του, τον οποίο είχε νικήσει και το 2022 στη μία και μοναδική προηγούμενη αναμέτρησή τους για φάση των «16» του τουρνουά της Μασσαλίας (2-0 σετ) και ξεκίνησε με το... δεξί στον πρώτο γύρο του Γουίμπλεντον.

Στον δεύτερο γύρο ο 27χρονος τενίστας θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον σπουδαίο Νόβακ Τζόκοβιτς και τον Κινέζο Γιμπίνγκ Γου (νο102).

Τα σετ: 1-6, 4-6, 2-6

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Τένις Στέφανος Τσιτσιπάς
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