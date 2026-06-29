Παπαθανάσης: Εξετάζεται μείωση του ορίου ιδιοκτησίας στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω»

Το ενδεχόμενο να μειωθεί το ελάχιστο ποσοστό ιδιοκτησίας που απαιτείται για την ένταξη στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω», ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των κλειστών κατοικιών που μπορούν να αξιοποιηθούν, αποκάλυψε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης.

«Είμαστε σε συζήτηση με την αρμόδια υπουργό για να δούμε πώς μπορούμε να μειώσουμε αυτό το ποσοστό, έτσι ώστε να μπουν περισσότερα κλειστά σπίτια. Περιμένουμε την έγκριση, γιατί πρόκειται για ευρωπαϊκό πρόγραμμα».

Ο κ. Παπαθανάσης, μιλώντας στην ΕΡΤ, γνωστοποίησε ότι μέσα στις πρώτες ημέρες λειτουργίας του προγράμματος περισσότεροι από 100.000 πολίτες έχουν εισέλθει στην πλατφόρμα, ενώ έχουν ήδη εκδοθεί 41.000 βεβαιώσεις.

Ο υπουργός τόνισε πως για τις κλειστές κατοικίες η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και το 95% του κόστους, επιτρέποντας στους ιδιοκτήτες είτε να τις αξιοποιήσουν οι ίδιοι είτε να τις διαθέσουν προς ενοικίαση.

Η πρώτη φάση του προγράμματος αφορά αποκλειστικά τα κλειστά ακίνητα, ενώ στη συνέχεια προβλέπεται να ακολουθήσει δεύτερη φάση που θα περιλαμβάνει και κατοικίες οι οποίες ήδη χρησιμοποιούνται.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο αναπληρωτής υπουργός στον νέο τρόπο χρηματοδότησης των εργασιών ανακαίνισης.

Όπως είπε, τα ποσά της επιδότησης θα κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό και οι πληρωμές προς υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, προμηθευτές και λοιπούς επαγγελματίες θα πραγματοποιούνται απευθείας από το πρόγραμμα, αμέσως μετά την έκδοση των σχετικών παραστατικών.

«Οι δικαιούχοι δεν θα χρειάζεται να προκαταβάλλουν τα χρήματα και να περιμένουν στη συνέχεια την επιστροφή τους».

Η δυνατότητα έκδοσης της βεβαίωσης επιλεξιμότητας θα παραμείνει ανοιχτή έως το τέλος Ιουλίου, ενώ από την 1η Σεπτεμβρίου θα ανοίξει η διαδικασία υποβολής των οριστικών αιτήσεων.

«Για μια τετραμελή οικογένεια το εισοδηματικό όριο ανέρχεται στις 45.000 ευρώ, ενώ για την έκδοση της βεβαίωσης απαιτείται να έχει προηγηθεί η υποβολή της φορολογικής δήλωσης».

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