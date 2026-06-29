Ηράκλειο: Απολογείται ο 44χρονος για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου

Ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών του Ηρακλείου θα βρεθεί σήμερα (29.06) ο 44χρονος που κατηγορείται στο πλαίσιο της υπόθεσης του βασανιστικού θανάτου του 3χρονου Άγγελου.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος απουσίαζε από τις προηγούμενες συνεδριάσεις λόγω προβλήματος υγείας, αναμένεται να δώσει τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα, καθώς κατά το παρελθόν είχε αρνηθεί τις κατηγορίες κακοποίησης, υποστηρίζοντας αντιθέτως ότι η μητέρα ήταν εκείνη που ευθυνόταν.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, η διαδικασία θα συνεχιστεί με τις προτάσεις του Εισαγγελέα και τις αγορεύσεις των συνηγόρων, οδηγώντας στην τελική ετυμηγορία των δικαστών και των ενόρκων.

Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, η 27χρονη μητέρα απολογήθηκε και αρνήθηκε ότι κακοποίησε το παιδί της. Επέρριψε όλες τις ευθύνες στον 44χρονο, ισχυριζόμενη ότι ζούσε υπό καθεστώς τρόμου και ότι δεν είχε καθόλου χρήματα με εκείνον να της απαγόρευε να μεταφέρει το παιδί στο νοσοκομείο. Εξέφρασε τη βαθιά της μεταμέλεια που δεν κατάφερε να το σώσει. Στο δικαστήριο απολογήθηκε και ο βιολογικός πατέρας του παιδιού, ο οποίος κατηγορείται για βιαιοπραγίες σε προγενέστερο χρόνο.

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