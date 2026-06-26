Ηράκλειο: Τι υποστήριξε στην απολογία της η μητέρα για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου

Στην τελική ευθεία βρίσκεται πλέον η πολύκροτη δίκη στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου για τον βασανιστικό θάνατο του μόλις τριών ετών Άγγελου, μιας υπόθεσης που πάγωσε το πανελλήνιο με τις αποκαλύψεις για τη συστηματική σωματική και ψυχολογική βία που υφίστατο το παιδί.

Το κλίμα εντός της δικαστικής αίθουσας ήταν ιδιαίτερα φορτισμένο κατά τη διάρκεια της απολογίας της 27χρονης μητέρας, η οποία βρέθηκε αντιμέτωπη με τις ερωτήσεις της Προέδρου για τα δεκάδες σημάδια κακοποίησης στο σώμα του παιδιού της.

Οι ισχυρισμοί της μητέρας

Η κατηγορούμενη περιέγραψε στο δικαστήριο πώς ξεκίνησε η μοιραία διαδρομή, αναφέροντας ότι γνώρισε τον 44χρονο συγκατηγορούμενό της μέσω διαδικτύου. Η γνωριμία αυτή την οδήγησε στην απόφαση να μετακομίσει μόνιμα στο Ηράκλειο μαζί με το παιδί της.

Η ίδια υποστήριξε με δάκρυα στα μάτια ότι αγαπούσε υπερβολικά τον γιο της και δεν ήθελε ποτέ να του συμβεί κακό. Ωστόσο, η υπερασπιστική της γραμμή κατέρρευσε μπροστά στην καταλυτική παρέμβαση της Προέδρου, η οποία την ρώτησε ευθέως: «Ναι, αλλά τα 35 σημάδια από χτυπήματα σε βάθος μηνών δεν τα βλέπατε;».

Η 27χρονη απέδωσε την αδράνειά της στον απόλυτο έλεγχο που ασκούσε επάνω της ο 44χρονος, αλλά και στην κοινωνική και οικονομική της απομόνωση:

"Μάλιστα, αλλά δεν μπορούσα να κάνω τίποτα γιατί δεν γνώριζα κανέναν στο Ηράκλειο, δεν είχε καθόλου χρήματα και ο 44χρονος δεν άφηνε να πάμε το παιδί στο νοσοκομείο για να μην μπλέξουμε".

Το ξέσπασμα και η συγγνώμη

Στο κλείσιμο της απολογίας της, η μητέρα λύγισε, αναγνωρίζοντας το μέγεθος της δικής της ευθύνης για το γεγονός ότι δεν προστάτεψε το παιδί της, λέγοντας χαρακτηριστικά:«Ναι, θα μπορούσα να τον είχα σώσει, να τον είχα πάρει και να είχα φύγει. Και μετανιώνω τόσο που δεν το έκανα. Ζητάω χίλια συγγνώμη που δεν φύγαμε…».

Σοκάρουν τα ευρήματα των ιατροδικαστών

Υπενθυμίζεται ότι η ιατροδικαστική έκθεση και οι καταθέσεις των ειδικών που παρουσιάστηκαν στις προηγούμενες συνεδριάσεις σοκάρουν.

Το άτυχο αγόρι έφερε δεκάδες κακώσεις σε κεφάλι και σώμα, με τους επιστήμονες να παρομοιάζουν τη βαρύτητα των τραυμάτων του με εκείνες που προκαλούνται από σφοδρό τροχαίο ατύχημα.Η ακροαματική διαδικασία συνεχίζεται με την απολογία του 44χρονου και τις αγορεύσεις των εισαγγελικών αρχών, με την κοινωνία να αναμένει την απόφαση της δικαιοσύνης.

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