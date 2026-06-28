Μάλια: Νυχτερινός «πονοκέφαλος» για το ΕΚΑΒ οι μεθυσμένοι τουρίστες

Σε συνεχή επιφυλακή βρίσκεται το ΕΚΑΒ στην ευρύτερη περιοχή των Μαλίων του Δήμου Χερσονήσου, καθώς κάθε νύχτα καταγράφεται σειρά περιστατικών σοβαρής μέθης νεαρών τουριστών, κυρίως από τη Μεγάλη Βρετανία και την Ολλανδία, σύμφωνα με εργαζόμενους στον τομέα.

Όπως αναφέρουν οι διασώστες, το φαινόμενο είναι καθημερινό, με τουλάχιστον τρεις κλήσεις ανά βράδυ για άτομα άνω των 18 ετών που έχουν καταναλώσει μεγάλες ποσότητες αλκοόλ και χρειάζονται ιατρική βοήθεια ή μεταφορά σε νοσοκομείο.

Σε αρκετές περιπτώσεις, ωστόσο, όταν το ασθενοφόρο φτάνει στο σημείο, οι τουρίστες έχουν ήδη αποχωρήσει, γεγονός που οδηγεί σε άσκοπες κινητοποιήσεις πληρωμάτων και απώλεια πολύτιμων πόρων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η κατάσταση επαναλαμβάνεται σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου, με τα Μάλια να καταγράφουν τη μεγαλύτερη συχνότητα περιστατικών και να δέχονται αυξημένη πίεση τις νυχτερινές ώρες.

Παράλληλα, κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για έντονη όχληση και εικόνες που συχνά χαρακτηρίζονται ως απαράδεκτες στους δρόμους κυρίως τις μεταμεσονύχτιες ώρες. Δεν λείπουν, όπως αναφέρουν, και περιστατικά μικροζημιών σε περιουσίες ντόπιων, τα οποία αποδίδονται σε συμπεριφορές μεθυσμένων τουριστών, εντείνοντας την αγανάκτηση και τον προβληματισμό για τη διαχείριση της κατάστασης στην καρδιά της τουριστικής σεζόν.

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