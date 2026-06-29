Μπίτς βόλει: Οι νικητές στο 1ο προκριματικό τουρνουά στον Καρτερό Ηρακλείου

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Με μεγάλη συμμετοχή ξεκίνησαν για μια ακόμα χρονιά τα Regional Juniors της Ε.Σ.ΠΕ.Κ.

Στο 1ο προκριματικό τουρνουά, που διεξήχθη στις εγκαταστάσεις ΑΚΤΗ στον Καρτερό Ηρακλείου ,

στην Κατηγορία U17 συμμετείχαν 27 ομάδες κοριτσιών (+4 στο κυρίως ταμπλό) απ όλη την Κρήτη και 5 ομάδες αγοριών,

ενώ στο U19 συμμετείχαν 22 ομάδες κοριτσιών (+4 στο κυρίως ταμπλό) και 11 ομάδες αγοριών από όλη την Κρήτη.

Την 1η θέση στην κατηγορία Women U17 κατέκτησαν οι ΝΟΙΚΟΚΥΡΑΚΗ ΠΕΛ/ ΜΠΙΝΙΧΑΚΗ ΕΥΑ κερδίζοντας στον Τελικό Αγώνα τις ΣΙΓΑΝΟΥ ΚΑΤ/ΦΘΕΝΟΥ ΕΒ με σετ 2-0 που πήραν την 2η θέση.

Την 1η θέση στην κατηγορία Men U17 κατέκτησαν οι ΠΑΧΙΑΔΑΚΗΣ ΣΤ/ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ Μ κερδίζοντας στον Τελικό Αγώνα τους ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ/ΜΑΝΑΪ με σετ 2-0.

Στην Κατηγορία Women U19 την 1η θέση κατέκτησαν οι ΠΑΠΑΔΑΚΗ Κ/ ΒΙΔΑΚΗ ΜΑΡ που κέρδισαν στον Τελικό Αγώνα τις ΠΡΟΥΦΑ Κ/ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Μ, με σετ 2-0 ενώ,

Στην Κατηγορία Men U19, την 1η θέση κατέκτησαν οι ΠΑΧΙΑΔΑΚΗΣ/ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ κερδίζοντας στον Τελικό Αγώνα τους ΤΣΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ Δ/ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ Κ με σετ 2-0.

Τις απονομές στους νικητές έκαναν: Ο Πρόεδρος της ΕΣΠΕΚ Ανδρέας Γιαννόπουλος, , η Πρόεδρος της Επιτροπής Beach Volley Παπαδάκη Ευαγγελία και το μέλος της Επιτροπής Beach Volley Αντωνία Γεωργοπούλου.

Η Ε.Σ.ΠΕ.Κ ευχαριστεί θερμά, το “ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΡΤΕΡΟΥ” και ιδιαιτέρως τον κο Θέμη Μαρκάκη, για την παραχώρηση των άρτια οργανωμένων αθλητικών εγκαταστάσεων τους και για τις 4 ημέρες του τουρνουά, καθώς και για όλη την υλικοτεχνική υποδομή και στήριξη που μας παρείχε καθόλη την διάρκεια των αγώνων.

το Super Market “ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ” για την προσφορά του σε νερά για όλους τους αγώνες του τουρνουά

όλους τους αθλητές και αθλήτριες που συμμετείχαν στα τουρνουά με ήθος και αγωνιστικότητα,

τους φίλους τους αθλήματος που παρευρέθηκαν και χειροκρότησαν την προσπάθεια όλων των αθλητών και αθλητριών μας,

καθώς και όλους όσους βοήθησαν για να στεφθεί με επιτυχία η διοργάνωση.

Το 2ο Προκριματικό Τουρνουά της ΕΣΠΕΚ για τις κατηγορίες U17- U 19 θα γίνει στις 11-12 Ιουλίου στις εγκαταστάσεις του Α.Σ.Beach Volley ΧΑΝΙΑ