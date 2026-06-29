Δίκη 3χρονου Άγγελου: Καταπέλτης η Εισαγγελέας για το ζευγάρι - Την Τρίτη η ετυμηγορία

«Καταπέλτης» υπήρξε η εισαγγελική πρόταση στη δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου, με την Εισαγγελέα να προτείνει την ενοχή τόσο της 27χρονης μητέρας όσο και του 44χρονου πρώην συντρόφου της για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία.

Η εισαγγελική λειτουργός, κατά την αγόρευσή της, έκανε λόγο για ψευδείς ισχυρισμούς των κατηγορουμένων σχετικά με την κακοποίηση και τον θάνατο του παιδιού, ενώ η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται να εκδοθεί την Τρίτη (30/6).

Στο μεταξύ, κατά την απολογία του, ο 44χρονος κατηγορούμενος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στον θάνατο του παιδιού, υποστηρίζοντας ότι ουδέποτε το είχε κακοποιήσει και ότι είχε μαζί του καλές σχέσεις, κάνοντας λόγο για παιχνίδι και καθημερινή επαφή. Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι είχε ενδείξεις κακοποίησης από τη μητέρα, την οποία περιέγραψε ως νευρική και επιθετική απέναντι στον μικρό Άγγελο.

Ο ίδιος ανέφερε ότι η γνωριμία τους έγινε μέσω Facebook και ότι μετέπειτα τη βοήθησε να μετακομίσει στην Κρήτη, ενώ υποστήριξε πως υπήρχαν εντάσεις μεταξύ της 27χρονης και της οικογένειάς της. Κατά την απολογία του, περιέγραψε περιστατικά που, όπως είπε, είχε αντιληφθεί ή του είχαν μεταφερθεί σχετικά με τραυματισμούς του παιδιού, αποδίδοντας μέρος τους σε ατυχήματα.

Επιπλέον, υποστήριξε ότι είχε προτείνει να μεταφερθεί το παιδί σε γιατρό, αλλά αυτό δεν έγινε αποδεκτό, ενώ ανέφερε πως είχε απειληθεί από τη μητέρα ότι, αν την κατήγγειλε, θα τον κατηγορούσε για βιασμό. Ο κατηγορούμενος επέμεινε ότι δεν προκάλεσε ποτέ τραύμα στον 3χρονο Άγγελο και ότι σοκαρίστηκε όταν είδε φωτογραφίες με τα τραύματά του.

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