ΔΕΥ.29 Ιου 2026 14:14
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Βρέφος 11 μηνών κατάπιε ελατήριο από στυλό – Επιτυχής η αφαίρεσή του στο ΠΑΓΝΗ

Βρέφος
clock 11:45 | 29/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Αναστάτωση προκλήθηκε στο Ηράκλειο, όταν ένα βρέφος μόλις 11 μηνών κατάπιε ελατήριο από στυλό, με αποτέλεσμα να χρειαστεί άμεση ιατρική παρέμβαση.

Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο ενώ στη συνέχεια, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

Οι γιατροί της Ωτορινολαρυγγολογικής Κλινικής προχώρησαν στην επιτυχή αφαίρεση του ξένου σώματος, σε μέρα μη εφημερίας, με την κατάσταση της υγείας του βρέφους να μην εμπνέει ανησυχία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανησυχία στα Μάλια για την ασφάλεια κατοίκων και επισκεπτών – Αίτημα για περισσότερη αστυνόμευση

 

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Παγνη Βρέφος
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis