Ηράκλειο: Βρέφος 11 μηνών κατάπιε ελατήριο από στυλό – Επιτυχής η αφαίρεσή του στο ΠΑΓΝΗ

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Αναστάτωση προκλήθηκε στο Ηράκλειο, όταν ένα βρέφος μόλις 11 μηνών κατάπιε ελατήριο από στυλό, με αποτέλεσμα να χρειαστεί άμεση ιατρική παρέμβαση.

Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο ενώ στη συνέχεια, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).



Οι γιατροί της Ωτορινολαρυγγολογικής Κλινικής προχώρησαν στην επιτυχή αφαίρεση του ξένου σώματος, σε μέρα μη εφημερίας, με την κατάσταση της υγείας του βρέφους να μην εμπνέει ανησυχία.

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