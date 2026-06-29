Ανησυχία στα Μάλια για την ασφάλεια κατοίκων και επισκεπτών – Αίτημα για περισσότερη αστυνόμευση

Οι κάτοικοι των Μαλίων εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους για την ανεπαρκή αστυνόμευση στην περιοχή κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου. Υποστηρίζουν ότι τις πρώτες πρωινές ώρες (05:00–07:00) επικρατούν ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες, καθώς πολλοί τουρίστες οδηγούν γουρούνες με υπερβολική ταχύτητα, χωρίς κράνος και συχνά υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών, αυξάνοντας τον κίνδυνο σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων.

Παράλληλα, αναφέρουν περιστατικά βανδαλισμών σε οχήματα και καταστήματα, επισημαίνοντας ότι η αστυνομική παρουσία είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη στο κρίσιμο αυτό χρονικό διάστημα λόγω του κενού μεταξύ των βαρδιών. Ζητούν την αναδιοργάνωση των ωραρίων ώστε να υπάρχει συνεχής αστυνόμευση έως τις 07:00.

Τέλος, αμφισβητούν ότι το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου έχει ενισχυθεί ουσιαστικά, υποστηρίζοντας ότι η στελέχωση με δόκιμους αστυφύλακες χωρίς εμπειρία δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Οι κάτοικοι ζητούν αποτελεσματική αστυνόμευση και εκφράζουν την ανησυχία τους ότι, αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να σημειωθούν θανατηφόρα περιστατικά.

Όπως συγκεκριμένα αναφέρουν:

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε εμείς οι πολίτες και οι κάτοικοι των Μαλίων ,να καταγγείλουμε είτε την αδυναμία ,είτε την ανικανότητα της αστυνομικής διεύθυνσης Ηρακλείου και το αστυνομικού τμηματος χερσονήσου να διαχειριστεί τον τουρισμό στην περιοχή μας !

Συγκεκριμένα οι επικεφαλείς της ΕΛ.ΑΣ στο Ηράκλειο ,δεν μπορούν να κατανοήσουν ότι στα κάτω Μάλια,δηλαδή από τα Mc Donalds έως και την παραλία από τις ώρες 05:00 έως και τις 7 το πρωί , ελλοχεύει ο κίνδυνος να υπάρχουν νεκροί από τροχαία με τις γουρούνες οι οποίες τρέχουν κατά δεκάδες με επικίνδυνους ελιγμούς και υπερβολική ταχύτητα υπό την επήρεια αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών,ενώ συνεχώς πάνω σε κάθε γουρούνα ,μπορεί να υπάρχουν και πέντε και έξι νεαροί ,χωρίς κράνος .

Συγκεκριμένα στον κάθετο δρόμο από το κατάστημα Δροσιά ,έως και το τέλος του δρόμου που οδηγεί στην παραλία .

Το όλο άσχημο για την εικόνα των Μαλίων , συμπληρώνει η εικόνα δεκάδων μεθυσμένων νεαρών ,να καταστρέφουν οχήματα ενοικιάσεων,και τα εμπορικά καταστήματα στον συγκεκριμένο δρόμο.

Σε αυτό το διάστημα η Αστυνομία όχι μόνο είναι απούσα ,αλλά και ανύπαρκτη , καθότι είτε δεν μπορούν να κατανοήσουν ότι το πρόβλημα έγκειται μεταξύ 5ης πρωινής και 7ης ,είτε δεν θέλουν να δημιουργήσουν ασφαλείς συνθήκες στο συγκεκριμένο δύσκολο σημείο.

Ως γνωστόν η νυχτερινή βάρδια της ΕΛ.ΑΣ λήγει στις 6 το πρωί ,που σημαίνει ότι από τις 5 δεν υπάρχει τίποτα ,έως τις 6:30 που αναλαμβάνει η πρωινή βάρδια !

Οι επικεφαλείς τους θα έπρεπε να έχουν μια βάρδια που θα λήγει στις 7 για να καλύπτει το κενό αυτό !

ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Η ΑΔΥΝΑΜΙΑ?

Επίσης το ότι το ΑΤ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ενισχύθηκε είναι μεγάλο ψέμα .

Απλά έφεραν δόκιμους αστυφύλακες και αστυφυλακινες από την σχολή 18-19 χρόνων παιδάκια ,χωρίς εμπειρία ,και χωρίς ούτε καν το δικαίωμα να εκτελούν υπηρεσία του δρόμου ,ούτε καν να φέρουν οπλισμό,που σημαίνει ότι στην ζούγκλα των Μαλίων δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν!

Σαν πολίτες των Μαλίων επιθυμούμε αστυνόμευση και όχι μια περατζαδα του περιπολικού για τα μάτια του κόσμου.

Θα θρηνήσουμε φέτος θύματα ,διότι η ποιότητα των τουριστών που έρχονται είναι ιδιαίτερα χαμηλή!

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