«Εθνική συμφωνία» κατά της ακρίβειας: Τι θα συζητηθεί σήμερα στη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό

Από τη συνάντηση που θα έχουν σήμερα (29/6), στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, Σπύρο Θεοδωρόπουλο, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, Γιάννη Γιώτη και τον πρόεδρο της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, Γιάννη Μασούτη θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό πότε θα τεθεί σε ισχύ η «εθνική συμφωνία κατά της ακρίβειας» με στόχο να μειωθούν οι τιμές σε βασικά αγαθά, όπως είναι τα τρόφιμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συζητήσεις που γίνονται τον τελευταίο διάστημα ανάμεσα στον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, που έχει αναλάβει την πρωτοβουλία, με εκπροσώπους από τις βιομηχανίες τροφίμων και από τα σούπερ μάρκετ είναι σε καλό επίπεδο έχουν ως στόχο να υπάρξει μια ουσιαστική μείωση των τιμών σε εκατοντάδες προϊόντα.

Σήμερά οι συζητήσεις «αναβαθμίζονται» καθώς θέλει ο Πρωθυπουργός να γνωρίζει… από πρώτο χέρι τις εξελίξεις των συζητήσεων ανάμεσα στην κυβέρνηση, τις βιομηχανίες τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ.

Τα σενάρια που εξετάζονται

Πηγές που γνωρίζουν πολύ καλά το θέμα επισημαίνουν ότι θα απαιτηθεί αρκετός χρόνος προκειμένου να υπάρξει όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν,μια «εθνική συμφωνία» με τις επιχειρήσεις να μειώσουν αισθητά τις τιμές σε εκατοντάδες προϊόντα. Προς αυτή την κατεύθυνση επισημαίνουν ότι εφόσον καταλήξουν σε συμφωνία το υπουργείο Ανάπτυξης με τις βιομηχανίες και τα σούπερ μάρκετ, οι μειώσεις στις τιμές των προϊόντων θα γίνουν τον Σεπτέμβριο.

Στόχος είναι να έχουν διάρκεια τουλάχιστον έως το τέλος του χρόνου προκειμένου να καλυφθεί και η περίοδος των Χριστουγέννων που αυξάνεται σημαντικά η ζήτηση για τρόφιμα. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι όσο δεν μειώνονται οι τιμές, τόσο θα παραμένει το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους, ένα μέτρο το οποίο αναμένεται να παραταθεί όπως όλα δείχνουν και μετά τη λήξη του στο τέλος Ιουνίου. Η παράταση αναμένεται να είναι τουλάχιστον για δύο μήνες, δηλαδή μέχρι το τέλος Αυγούστου, ωστόσο δεν αποκλείεται να διατηρηθεί το πλαφόν μέχρι και το τέλος του χρόνου, προκειμένου να μπει ένα «φρένο» στις αδικαιολόγητες ανατιμήσεις. Στόχος είναι επίσης η «εθνική συμφωνία» να περιλαμβάνει μειώσεις τιμών σε ποσοστό μεγαλύτερο του 5%, δηλαδή όσο περίπου είναι σήμερα ο πληθωρισμός.

Μειώσεις σε βασικά αγαθά

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του υπουργείου Ανάπτυξης για τη συγκρότηση ενός εθελοντικού πλαισίου που θα οδηγήσει σε μειώσεις τιμών σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης.

Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες οι επιχειρήσεις βλέπουν θετικά μια τέτοια πρωτοβουλία. Το ζητούμενο είναι ποιες θα συμμετάσχουν και με πόσα προϊόντα, προκειμένου οι μειώσεις να γίνουν αισθητές στα νοικοκυριά, τα οποία τους τελευταίους μήνες βλέπουν να πλήττεται ο προϋπολογισμός τους εξαιτίας των υψηλών πληθωριστικών πιέσεων. Στόχος της κυβέρνησης είναι οι μειώσεις να αφορούν τα πιο βασικά προϊόντα που προμηθεύονται τα νοικοκυριά.

Σε κάθε περίπτωση το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, αποτελεί έναν μοχλό πίεσης προς τις επιχειρήσεις να προβούν σε μειώσεις τιμών.

πηγή: enikonomia.gr

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