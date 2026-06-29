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ΚΡΗΤΗ

Ηρακλείου - Μοιρών: ΙΧ βρέθηκε ακινητοποιημένο πάνω στις προστατευτικές μπάρες

Τροχαίο
clock 18:35 | 29/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στην Εθνική Οδό Ηρακλείου–Μοιρών, στο ύψος πριν από την περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, εντοπίστηκε νωρίτερα σήμερα ένα όχημα το οποίο είχε καταλήξει πάνω στις προστατευτικές μπάρες του δρόμου.

Το αυτοκίνητο φαίνεται να έχει εκτραπεί της πορείας του και να έχει ακινητοποιηθεί στο συγκεκριμένο σημείο, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Τροχαίο

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένα στοιχεία σχετικά με την κατάσταση του οδηγού ή τυχόν τραυματισμούς.

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