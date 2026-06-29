Κρήτη: Παγκρήτιο Συλλαλητήριο Συνταξιούχων – Δυναμικό παρών για τη διεκδίκηση αξιοπρεπούς διαβίωσης

Στους δρόμους κατέβηκαν οι συνταξιούχοι από ολόκληρη την Κρήτη, συμμετέχοντας στο Παγκρήτιο Συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς στα Χανιά, με τη συμμετοχή συνταξιουχικών σωματείων από όλους τους νομούς του νησιού.

Οι διοργανωτές είχαν απευθύνει κάλεσμα για μαζική συμμετοχή, τονίζοντας ότι οι συνταξιούχοι συνεχίζουν να βρίσκονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες των περικοπών των προηγούμενων ετών, αλλά και με τη συνεχιζόμενη ακρίβεια που, όπως υποστηρίζουν, περιορίζει σημαντικά το διαθέσιμο εισόδημά τους. Παράλληλα, κάνουν λόγο για αυξημένες δυσκολίες στην κάλυψη βασικών αναγκών, ιδιαίτερα σε τομείς όπως η υγεία, η ενέργεια και τα είδη πρώτης ανάγκης.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεών τους βρέθηκαν η ενίσχυση του εισοδήματος των συνταξιούχων, η λήψη ουσιαστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, η βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών υγείας και η αποκατάσταση ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων.

Οι εκπρόσωποι των συνταξιουχικών οργανώσεων υπογραμμίζουν ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν μέχρι να υπάρξουν συγκεκριμένες λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

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