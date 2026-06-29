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ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Πέντε νεκροί σε επεισόδιο με πυροβολισμούς

Γερμανία αστυνομία
clock 15:51 | 29/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Συναγερμός έχει σημάνει στη Γερμανία, καθώς πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό με πυροβολισμούς στην πόλη Στάντε στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ένας άνδρας ύποπτος έχει συλληφθεί από τις αρχές.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το περιστατικό είχε λάβει χώρα σε ένα κέντρο νεότητας στο κέντρο του Στάντε, μιας πόλης με πληθυσμό λίγο κάτω από 50.000 κατοίκους, δυτικά του Αμβούργου.

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