Ηράκλειο: Τροχαίο με τραυματία στην λεωφόρο Ιωνίας (εικόνες)

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα το μεσημέρι στη συμβολή των οδών Παρασκευοπούλου και Ιωνίας, έπειτα από σύγκρουση δύο ΙΧ αυτοκινήτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΕΚΑΒ παρέλαβε ένα άτομο ενώ στο σημείο έσπευσε και η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

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Την ίδια ώρα, κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι η οδική σήμανση στο συγκεκριμένο σημείο είναι σε κακή κατάσταση, καθώς έχει καλυφθεί από γκράφιτι και ζωγραφιές, γεγονός που, όπως υποστηρίζουν, δυσχεραίνει την ορατότητα των πινακίδων και ενδεχομένως συνέβαλε στο ατύχημα.

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