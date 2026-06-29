Βενεζουέλα: Νεαρός σώθηκε μετά από 106 ώρες κάτω από τα συντρίμμια (βίντεο)

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Ζωντανή την ελπίδα ότι υπάρχει χρόνος να βρεθούν επιζώντες στα συντρίμια των κτηρίων που κατέρρευσαν από τον διπλό σεισμό των 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ την Τετάρτη (24/6) στη Βενεζουέλα κρατά το γεγονός ότι τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να εντοπίζουν ζωντανούς αφού έχει παρέλθει το «χρυσό παράθυρο» των 72 ωρών.

Ένας 21χρονος άνδρας διασώθηκε από ομάδες διάσωσης από τη Βενεζουέλα, το Μεξικό και το Ελ Σαλβαδόρ, δήλωσε ο πρόεδρος Ναγίμπ Μπουκέλε από το Ελ Σαλβαδόρ.

Ο Ααρόν Λέβι Καντίγιο Βάργκας βρέθηκε ζωντανός κάτω από τα ερείπια στην πόλη Caraballeda, αλλά μεταξύ των διασωστών και του Aaron βρισκόταν το σώμα ενός νεκρού, όπως δημοσίευσε νωρίτερα ο Πρόεδρος Bukele - περιπλέκοντας τη διάσωση.

Después de intensas horas de trabajo conjunto, Aaron Levi Cantillo Vargas, de 21 años, ha sido rescatado con vida del edificio OPP 25, en el sector Tanaguarena, parroquia Caraballeda, estado de La Guaira.







Este rescate fue posible gracias al esfuerzo coordinado de los equipos de… https://t.co/Q365IECCUV pic.twitter.com/NTeqQWCNKr — Nayib Bukele (@nayibbukele) June 29, 2026

Ο 21χρονος λαμβάνει τώρα εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα, δήλωσε ο Bukele, προσθέτοντας ότι οι διασώστες θα «συνεχίσουν να εργάζονται με την ελπίδα να μπορέσουν να σώσουν περισσότερες ζωές».

Η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες αποκάλυψε ότι η επιχείρηση διάσωσης διήρκεσε 43 ώρες, αφού ο Άαρον ήταν παγιδευμένος για 106 ώρες.

60χρονη διασώθηκε μετά από 86 ώρες

Μια γυναίκα που διασώθηκε 86 ώρες μετά τους σεισμούς, αφηγήθηκε πώς ένιωσε «ξαναγεννημένη» όταν την ανέσυραν από τα ερείπια.

Η 60χρονη Μπελκίς Χοσεφίνα Μπαρέτο Γκαρσία , η οποία ήταν παγιδευμένη στα ερείπια ενός κτιρίου που κατέρρευσε στη Λα Γκουάιρα δήλωσε σε δημοσιογράφο ότι προσευχόταν συνεχώς για να σωθεί.

Current figures from Venezuela earthquakes:







- 1,430 dead



- 3,238 injured



- 68,900 people are missing, families tell Venezuelan government







Aerial footage from La Guaira: pic.twitter.com/8PWEYQC4hC — AZ Intel (@AZ_Intel_) June 27, 2026

«Τους φώναζα», είπε, προσθέτοντας ότι είχε ζητήσει βοήθεια από το Άγιο Πνεύμα.

«Χτύπησα τις πέτρες με ένα κομμάτι μέταλλο», πρόσθεσε, εξηγώντας ότι είχε κολλήσει σε ένα μικρό κενό ανάμεσα σε δύο τοίχους, όπως αναφέρει το CNNi.

«Όλα ήταν μαύρα», είπε ακόμη και εξήγησε ότι δεν μπορούσε καν να δει τα χέρια της.

Καθώς οι διασώστες πλησίαζαν, φώναξε «Είμαι εδώ, είμαι ζωντανή!». «Βγήκα ανάσκελα. Βγήκα σιγά σιγά με μεγάλη δυσκολία, σαν να γεννιέται ένα μωρό», σημείωσε.

«Είδα το φως, κυριολεκτικά είδα το φως. Και τότε άρχισα να κλαίω», καταλήγει.

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