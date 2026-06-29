Ηλεκτρικά πατίνια: Τέλος η χρήση για τους κάτω των 17 ετών, εκτοξεύονται τα πρόστιμα

Αυστηρότερο πλαίσιο για την κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών φέρνει η κυβέρνηση, με νομοθετική ρύθμιση που κατατίθεται στη Βουλή και προβλέπει σημαντικές αλλαγές με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τη μείωση των ατυχημάτων.

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά την απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους κάτω των 17 ετών, με εξαίρεση τα οχήματα που χρησιμοποιούνται από άτομα με αναπηρία. Παράλληλα, αυστηροποιούνται οι κυρώσεις για όσους κινούνται με πατίνι σε δρόμους όπου το όριο ταχύτητας υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα την ώρα, με το πρόστιμο να αυξάνεται από 30 σε 350 ευρώ.

Το νέο πλαίσιο προβλέπει επίσης ότι οι οδηγοί θα πρέπει να φέρουν μαζί τους έγγραφο ταυτοποίησης και αποδεικτικό ασφάλισης, ενώ καθιερώνεται υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για όλα τα ηλεκτρικά πατίνια.

Παράλληλα, απαγορεύεται η πώληση, ενοικίαση ή διάθεση ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών, με τις επιχειρήσεις που παραβιάζουν τη διάταξη να αντιμετωπίζουν πρόστιμο 1.000 ευρώ.

Όπως δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας, στόχος των νέων ρυθμίσεων είναι η ενίσχυση της ασφάλειας στους δρόμους, η πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και η αποτελεσματικότερη προστασία των ανηλίκων.

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