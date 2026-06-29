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ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Πυροσβέστες έσωσαν άλογο που είχε πέσει σε πηγάδι

άλογο, πηγάδι
clock 09:48 | 29/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μια ασυνήθιστη επιχείρηση διάσωσης στήθηκε στη βόρεια Πολωνία, όταν ένα άλογο έπεσε μέσα σε πηγάδι και αδυνατούσε να βγει μόνο του.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στο χωριό Χμιέλνο, στην περιοχή της Κασουβίας. Δύο πυροσβεστικές μονάδες έσπευσαν στο σημείο έπειτα από σχετική κλήση.



Το άλογο ήταν παγιδευμένο μέσα στο φρεάτιο

Όταν οι διασώστες έφτασαν, βρήκαν το τρομαγμένο ζώο παγιδευμένο μέσα στο τσιμεντένιο φρεάτιο, με μόνο το κεφάλι και τα μπροστινά πόδια του να προεξέχουν από το άνοιγμα.



Οι πυροσβέστες χρησιμοποίησαν ειδικούς ιμάντες για να ανασηκώσουν προσεκτικά το άλογο και να το απεγκλωβίσουν, φροντίζοντας να μην τραυματιστεί κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

«Χάρη στην αποτελεσματική επιχείρηση, το ζώο απεγκλωβίστηκε γρήγορα και με ασφάλεια», ανέφερε η τοπική πυροσβεστική υπηρεσία σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το ζώο δεν τραυματίστηκε σοβαρά

Το άλογο δεν υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς και επέστρεψε σύντομα στον στάβλο του.

Παράλληλα, η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το ζώο έπεσε στο πηγάδι, υπενθυμίζοντας στους κατοίκους να ασφαλίζουν κατάλληλα τα φρεάτια στις ιδιοκτησίες τους.

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