Τραγωδία στην Καλιφόρνια: Νεκρός και τραυματίας από πυροβολισμούς σε fan zone του Μουντιάλ

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνια κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ 2026, όταν ένας άνδρας έχασε τη ζωή του και ένας δεύτερος τραυματίστηκε σοβαρά από πυροβολισμούς σε κέντρο ψυχαγωγίας.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στην πλατεία Σαν Πέδρο, όπου είχε δημιουργηθεί ειδική ζώνη για οπαδούς χωρίς εισιτήρια, μακριά από τα επίσημα γήπεδα του πρωταθλήματος.

Η ανακοίνωση των αρχών για τον νεκρό και τον τραυματία

Οι τοπικές αρχές επιβεβαίωσαν το θανατηφόρο περιστατικό μέσω ανάρτησης στο X. Ένα από τα θύματα κηρύχθηκε νεκρό επί τόπου, ενώ ο τραυματίας διακομίστηκε άμεσα σε κοντινό νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα. Η υπόθεση διερευνάται ως ανθρωποκτονία από την αστυνομία του Σαν Χοσέ, η οποία προχώρησε στο κλείσιμο πολλών δρόμων γύρω από το σημείο του εγκλήματος.

Τη στιγμή που σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί, δεν διεξαγόταν κάποιος αγώνας του Μουντιάλ 2026, αλλά εκατοντάδες φίλαθλοι είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία γιορτάζοντας και χορεύοντας σε αναμονή της έναρξης κάποιου ματς. Αμέσως μετά τους πυροβολισμούς, επικράτησε πανικός και όλοι άρχισαν να τρέχουν προς διαφορετικές κατευθύνσεις, ενώ τα γύρω καταστήματα έκλεισαν προληπτικά.

Μαρτυρίες από το σημείο της τραγωδίας στο Μουντιάλ 2026

Μάρτυρας που βρέθηκε στο σημείο περιέγραψε στα μέσα ενημέρωσης τη σκηνή που αντίκρισε. Ο τραυματίας συνέχιζε να βογκάει από τον πόνο, με αίμα να καλύπτει τον λαιμό και το πάνω μέρος της πλάτης του. Αστυνομικοί συνομιλούσαν με προσωπικό ασφαλείας και άλλους μάρτυρες προσπαθώντας να συγκεντρώσουν πληροφορίες για το περιστατικό.

Διακοπή αγώνα MLS λόγω πυροβολισμών

Ακριβώς δίπλα στην πλατεία Σαν Πέδρο διεξαγόταν αγώνας του MLS Next Pro ανάμεσα στις ομάδες St Louis City 2 και Austin FC II. Περίπου στο 30ο λεπτό της αναμέτρησης, ακούστηκαν καθαρά οι πυροβολισμοί, με αποτέλεσμα τη διακοπή του παιχνιδιού. Θεατές και παίκτες έτρεξαν πανικόβλητοι να βρουν καταφύγιο, ενώ ο διαιτητής κάλεσε όλους όσους βρίσκονταν στον αγωνιστικό χώρο να μεταβούν στα αποδυτήρια.

Δείτε τη στιγμή που φεύγουν οι παίκτες στα αποδυτήρια στο 03:06:07:

Θεατής που παρακολουθούσε τον αγώνα περιέγραψε τις δραματικές στιγμές: "Πανδαιμόνιο ξέσπασε στο γήπεδο όταν κάποιος έξω από την κεντρική είσοδο άνοιξε πυρ προς την πύλη. Είχαμε περάσει από εκεί μόλις δύο λεπτά νωρίτερα. Αναγκαστήκαμε να καταφύγουμε στον διάδρομο για προστασία".

Σφαίρες βρέθηκαν μέσα στον αγωνιστικό χώρο

Άλλος μάρτυρας ανέφερε ότι βρέθηκαν σφαίρες εντός του γηπέδου, περιγράφοντας την εμπειρία ως τρομακτική: "Τίποτα δεν σε προετοιμάζει για το να βρεθείς ξαπλωμένος στο έδαφος πάνω στα παιδιά σου, ακούγοντας πυροβολισμούς γύρω σου. Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν κοντά στο Maggie Os και βρέθηκαν σφαίρες μέσα στον αγωνιστικό χώρο".

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