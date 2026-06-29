SOS από την Πυροσβεστική για τις πυρκαγιές από αμέλεια και έκκληση για μέγιστη προσοχή

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Πάνω από 76 αγροτοδασικές πυρκαγιές, σε συνθήκες πολύ υψηλού κινδύνου (δείκτης επικινδυνότητας 4) λόγω των ενισχυμένων μελτεμιών, κλήθηκε να αντιμετωπίσει το Πυροσβεστικό Σώμα το Σαββατοκύριακο.

Ο αντιπύραχος και αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός, μιλώντας στην ΕΡΤ, έστειλε μήνυμα στους πολίτες, ζητώντας τους να αποφεύγουν κάθε επικίνδυνη δραστηριότητα στην ύπαιθρο κατά τις ημέρες υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, σημειώνοντας πως «περισσότερο από το 85% των αιτιών πρόκλησης των αγροτοδασικών πυρκαγιών οφείλεται δυστυχώς σε αμέλεια», τόνισε.

«Το περασμένο Σαββατοκύριακο, με μετεωρολογικές συνθήκες και δείκτη επικινδυνότητας 4, κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε περισσότερες από 76 δασικές πυρκαγιές. Ο μηχανισμός από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκε με εναέριες και επίγειες δυνάμεις, με τη συμβολή των εθελοντών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και έχουμε καταφέρει μέχρι στιγμής να τις περιορίσουμε και να τις ελέγξουμε», ανέφερε.

Όπως προσέθεσε, στις συνηθέστερες αιτίες περιλαμβάνονται:

η καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών,

οι θερμές εργασίες, όπως χρήση τροχού και ηλεκτροκόλλησης,

η χρήση γεωργικών μηχανημάτων,

οι μελισσοκομικές εργασίες,

ακόμη και η απόρριψη αναμμένου τσιγάρου.

«Όλα αυτά δυστυχώς τα είχαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Είχαμε υπαίθρια μπάρμπεκιου, χρήση τροχού, χρήση γεωργικών μηχανημάτων και καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών που οδήγησαν σε ενάρξεις πυρκαγιών», σημείωσε.

«Όχι εργασίες στην ύπαιθρο ιδίως μετά τις 11 το πρωί»

Ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής εξήγησε ότι όταν ο δείκτης επικινδυνότητας βρίσκεται στις κατηγορίες 4 και 5, δεν θα πρέπει να πραγματοποιούνται εργασίες στην ύπαιθρο που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή φωτιά.

«Δεν χρειάζεται να κάνουμε μπάρμπεκιου στην ύπαιθρο. Ας το βάλουμε στον φούρνο. Δεν χρειάζεται με 5 ή 6 μποφόρ να κάνουμε αγροτικές εργασίες ή χρήση τροχού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, συνέστησε σε όσους πρέπει να πραγματοποιήσουν εργασίες να συμβουλεύονται τον ημερήσιο δείκτη επικινδυνότητας της Πολιτικής Προστασίας και, όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν, να εργάζονται μόνο πολύ νωρίς το πρωί. «Ποτέ μετά τις 11 το πρωί και ποτέ μέσα στο καταμεσήμερο να γίνονται θερμές εργασίες», υπογράμμισε.

133 συλλήψεις από την αρχή του έτους

Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος αποκάλυψε ότι από τις αρχές του 2026 έχουν πραγματοποιηθεί 133 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών.

«Έχουν γίνει 133 συλλήψεις πολιτών από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα, με κορύφωση το τελευταίο Σαββατοκύριακο, όταν έγιναν δέκα συλλήψεις. Οι 125 αφορούν περιπτώσεις αμέλειας», δήλωσε.

«Όσα αεροπλάνα κι αν έχουμε, δεν αρκούν χωρίς πρόληψη»

Ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής τόνισε ότι, παρά την ενίσχυση του επιχειρησιακού μηχανισμού, η αποτελεσματική αντιμετώπιση των πυρκαγιών εξαρτάται πρωτίστως από την υπεύθυνη στάση των πολιτών.

«Όσα αεροπλάνα, όσα ελικόπτερα κι αν έχει η χώρα μας, έχουμε 81 εναέρια μέσα, περισσότερους από 18.000 πυροσβέστες και πάνω από 120 drones, δεν είναι αρκετό για να καταπολεμήσουμε την αμέλεια», επισήμανε.

Κλείνοντας, απηύθυνε έκκληση για αυξημένη προσοχή, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε μία από τις πλέον ευάλωτες περιοχές της Ευρώπης ως προς τις δασικές πυρκαγιές: «Η πρόληψη είναι ο ισχυρότερος σύμμαχος της Πολιτικής Προστασίας», κατέληξε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

«Εθνική συμφωνία» κατά της ακρίβειας: Τι θα συζητηθεί σήμερα στη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό

Θεσσαλονίκη: Ελληνική αποστολή διασωστών καθ' οδόν για τη σεισμόπληκτη Βενεζουέλα