Γ. Βουτσινάς στο Ράδιο Κρήτη: Ισχυροί δεσμοί ανάμεσα στον πρωτογενή τομέα, τον τουρισμό και τη γαστρονομία

Τα θέματα που απασχολούν την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα συζητήθηκαν στην γενική συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας που πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ημέρες στον Άγιο Νικόλαο όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Γιάννης Βουτσινάς μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη.

Ο κ. Βουτσινάς μιλώντας στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη, σημείωσε ότι στο επίκεντρο βρέθηκαν επίσης ο πρωτογενής τομέας, η γαστρονομία και ο τουρισμός. Όπως είπε είναι σημαντικό να διασυνδέεται ο τουρισμός με τον πρωτογενή τομέα. Επίσης η προτάσεις που θα κατατεθούν στην ΔΕΘ. «Η φετινή συγκυρία είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η Κρήτη έχει αναδειχθεί Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας για το 2026, δίνοντας τη δυνατότητα να αναδειχθούν μέσα από τις εργασίες της συνέλευσης οι ισχυροί δεσμοί ανάμεσα στον πρωτογενή τομέα, την παραγωγή, τον τουρισμό και τη γαστρονομική ταυτότητα του νησιού» τόνισε ο κ. Βουτσινάς.

Η επιλογή του Λασιθίου δεν είναι τυχαία ανέφερε ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ γιατί είναι ένας τόπος με σημαντική παρουσία στον πρωτογενή τομέα και στον τουρισμό ενώ σημαντικό θέμα είναι και η επιμήκυνση του τουριστικού προιόντος, αλλά και το θέμα του νερού.

Ο κ. Βουτσινάς είπε επίσης ότι στη Γενική Συνέλευση ο εκσυγχρονισμός του ΓΕΜΗ και η στήριξη των επιχειρήσεων ζητώντας μείωση φορολογικού και ασφαλιστικού κόστους για τις ΜμΕ, πρόσβαση στη χρηματοδότηση χωρίς αποκλεισμούς από παλαιά χρέη, απλοποίηση αδειοδοτήσεων και εθνικό σχέδιο που να αγγίζει ολόκληρη την περιφέρεια και όχι μόνο τα αστικά κέντρα. Όλα αυτά επεσήμανε δεν θέλουμε να τα συζητήσουμε στη ΔΕΘ αλλά βρεθούμε για να τα απαιτήσουμε. Σήμερα ο κ. Βουτσινάς βρίσκεται στο Ηράκλειο όπου επισκέφθηκε τις Τεχνικές σχολές του Επιμελητηρίου Ηρακλείου ένα θεσμό στον οποίο το Επιμελητήριο πρωτοπορεί σε όλη την Ελλάδα όπως χαρακτηριστικά είπε.

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