Ιστορικός καύσωνας στην Ευρώπη: Ξεπέρασαν τους 40°C οι θερμοκρασίες - Λιώνουν τα φανάρια!

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Καύσωνας - Ανεπανάληπτες θερμοκρασίες στην κεντρική Ευρώπη

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, περίπου 191 εκατομμύρια άνθρωποι βρέθηκαν σε θερμοκρασίες άνω των 35°C, ενώ συνολικά 381 εκατομμύρια αντιμετώπισαν θερμοκρασίες άνω των 30°C. Ο ΠΟΥ προειδοποίησε ότι η Ευρώπη είναι η ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρος στον κόσμο, με ρυθμό διπλάσιο του παγκόσμιου μέσου όρου.

Σε πολλές χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης καταγράφηκαν ιστορικά ρεκόρ. Στη Γερμανία η θερμοκρασία έφτασε τους 41,7°C, στην Πολωνία τους 40,5°C, ενώ στην Τσεχία σημειώθηκαν έως και 41,9°C. Στη Δανία καταγράφηκε νέο εθνικό ρεκόρ στους 37°C, η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα.

Το υπουργείο Υγείας της Ιταλίας εξέδωσε κόκκινο συναγερμό για τον καύσωνα σε 18 ιταλικές πόλεις, μεταξύ των οποίων το Μιλάνο, η Ρώμη, το Τορίνο, η Βενετία, η Γένοβα, η Φλωρεντία και η Μπολόνια, για το Σάββατο και την Κυριακή, με τις θερμοκρασίες να αναμένεται να φτάσουν έως και τους 39 °C σε ορισμένες περιοχές.

Στη Γαλλία, μετά από ημέρες έντονου καύσωνα με θερμοκρασίες που άγγιξαν τους 40°C και το Παρίσι να φτάνει έως και τους 41°C, η κατάσταση μεταβλήθηκε με την εκδήλωση ισχυρών καταιγίδων και βροχοπτώσεων που έδωσαν προσωρινή ανακούφιση σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού.

Ωστόσο, οι αρχές προειδοποιούν ότι τα φαινόμενα αυτά συνοδεύτηκαν και από κινδύνους, καθώς ακραία καιρικά επεισόδια προκάλεσαν ζημιές και νέα προβλήματα σε ορισμένες περιοχές.