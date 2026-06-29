Επεκτείνεται από σήμερα η ψηφιακή κάρτα εργασίας

Η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας επεκτείνεται από σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026, εντάσσοντας επιπλέον δραστηριότητες στο ραντάρ του υπουργείου.

Στη νέα αυτή φάση περιλαμβάνονται οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, η διαφήμιση και οι λοιπές δραστηριότητες γραφείου, ο κλάδος των επισκευών, η αποθήκευση και οι υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες (logistics), καθώς και η διαχείριση νερού και λυμάτων και τα τυχερά παίγνια. Το μέτρο θα εφαρμοστεί σε καθαρά πιλοτικό στάδιο έως τις 15 Νοεμβρίου 2026, μεταθέτοντας την πλήρη και υποχρεωτική εφαρμογή του για τις 16 Νοεμβρίου.

Το υπουργείο υποστηρίζει πως κατά τη διάρκεια αυτής της δοκιμαστικής περιόδου θα προηγηθεί εκτενής διαβούλευση με τους εκπροσώπους των κλάδων για την προσαρμογή του συστήματος στις ιδιαιτερότητές τους.

Η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, έσπευσε να εξάρει την αποτελεσματικότητα του εργαλείου, προβάλλοντας ως απόδειξη την αύξηση των δηλωθεισών υπερωριών έως και 1200% σε ορισμένους τομείς και την καταγραφή 2,7 εκατομμυρίων περισσότερων υπερωριών το 2025 συγκριτικά με το 2024. Ωστόσο, η κυβερνητική ρητορική περί προστασίας των εργαζομένων και αντιμετώπισης του αθέμιτου ανταγωνισμού ελέγχεται στην πράξη για το κατά πόσο χτυπά ριζικά την υποδηλωμένη εργασία ή απλώς μετακυλίει νέο διοικητικό βάρος στις επιχειρήσεις.

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