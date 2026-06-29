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ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός ορειβάτης στις βαυαρικές Άλπεις

ΑΛΠΕΙΣ
clock 12:32 | 29/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Aυστριακός ορειβάτης σκοτώθηκε χθες Σάββατο στις βαυαρικές Άλπεις, όπως ανακοίνωσε η γερμανική αστυνομία.

Ο 59χρονος επιχειρούσε να αναρριχηθεί μόνος του στο όρος Χόερ Γκελ όταν, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπεσε από μεγάλο ύψος, σύμφωνα με την ίδια πηγή.



Ήταν έμπειρος

Άλλοι ορειβάτες εντόπισαν τον άτυχο άνδρα και ειδοποίησαν τις αρχές. Στο σημείο έσπευσαν διασώστες που διαπίστωσαν τον θάνατο του.

Τον νεκρό παρέλαβε ελικόπτερο της αστυνομίας. Σύμφωνα με τις Αρχές, ο 59χρονος Αυστριακός ήταν έμπειρος ορειβάτης και οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται.

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