Μουντιάλ: Τρεις αγώνες με φαβορί και ισχυρά αουτσάϊντερ για την πρόκριση στους «16»

Τρεις ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα για την «φάση των 32» στο Μουντιάλ 2026.







Τα ξημερώματα της Τρίτης (30/6, 04:00) το Μαρόκο που εντυπωσίασε στο Μουντιάλ του Κατάρ με παρουσία στον ημιτελικό και η Ολλανδία, που δεν έχει κατακτήσει το κορυφαίο ποδοσφαιρικό τρόπαιο, αναμετρώνται με «έπαθλο» μία θέση στους «16» της διοργάνωσης.

Οι Αφρικανοί κατέκτησαν στο γήπεδο το Κόπα Αφρικα 2026, αλλά το έχασαν «στα χαρτιά» από την Σενεγάλη και θέλουν ν΄αποδείξουν ότι η εξαιρετική πορεία τους στο Κτάρ δεν ήταν «πυροτέχνημα». Και αντίπαλος τους, θα είναι η Ολλανδία, που όπως σε κάθε Παγκόσμιο Κύπελλο, στοχεύει να βρίσκεται μεταξύ των διεκδικητών, ενώ έχει χάσει τρεις φορές στον τελικό (1974, 1978 και 2010).

Οι δύο ομάδες είχαν παρόμοια πορεία σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο. Μετά την ισοπαλία με την Βραζιλία (1-1), το Μαρόκο νίκησε την Σκωτία και την Αϊτή, ενώ αφού αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2 με την Ιαπωνία, οι «οράνιε» επικράτησαν της Σουηδίας και της Τυνησίας.

Η αναμέτρηση χαρακτηρίζεται ως ντέρμπι, με την ιδιαιτερότητα ότι πέντε Μαροκινοί διεθνείς θ' αντιμετωπίσουν πέντε πρώην ή νυν Ολλανδούς συμπαίκτες, συμπεριλαμβανομένου του πρώτου σκόρερ των Αφρικανών στο τουρνουά, Ισμαέλ Σαϊμπάρι, ο οποίος μόλις έχει κατακτήσει τρία πρωταθλήματα Ολλανδίας με την Αϊντχόφεν.

Μερικές ώρες νωρίτερα (29/6, 20:00), η Βραζιλία με τα πέντε αστέρια στην φανέλα της, θα παίξει με την Ιαπωνία, που δεν έχει νικήσει αγώνα νοκ άουτ στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Οι Βραζιλιάνοι διεθνείς δεν έχουν εντυπωσιάσει μέχρι στιγμής, αλλά προκρίθηκαν με άνεση στην επόμενη φάση, ενώ στόχος τους είναι η κατάκτηση του τροπαίου.

Από την πλευρά τους, οι «μπλε σαμουράϊ» διανύουν μια εξαιρετική περίοδο, καθώς μετρούν μόλις μία ήττα στους δώδεκα αγώνες που έδωσαν εφέτος, συμπεριλαμβανομένης μιας νίκης με 3-2 εναντίον της... Βραζιλίας. Είναι χαρακτηριστικό, ότι οι Ιάπωνες δεν έχουν χάσει κανέναν Παγκόσμιο Κύπελλο, μετά το πρώτο τους στην Γαλλία το 1998, ενω και τις τέσσερις φορές που έχουν προκριθεί από την φάση των ομίλων, έχουν αποκλεισθεί από τους «16».

«Στα χαρτιά», η Παραγουάη είναι ένας διαχειρίσιμος αντίπαλος για την Γερμανία (29/6, 23:30). Ομως η ήττα στην φάση των ομίλων από τον Ισημερινό με 2-1, έφερε ξανά στο προσκήνιο μια σειρά από ερωτήματα, όπως η κατάσταση του Μάνουελ Νόϊερ, η τοποθέτηση του αρχηγού, Τζόσουα Κίμιχ, η απόδοση του δίδυμου FΦλοριάν Βιρτς-Τζαμάλ Μουσιάλα και η χρησιμοποίηση του Ντένις Ούνταβ.

Και το... τραύμα των δύο πρόωρων αποκλεισμών το 2018 και το 2022 είναι τόσο πρόσφατο που ορισμένοι σχολιαστές αναρωτιούνται ακόμη κι΄ εάν οι Γερμανοί διεθνείς, μπορούν να νικήσουν τους μετριοπαθείς Παραγουανούς.