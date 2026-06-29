Σαμαράς – Γκίλφοϊλ: Μια συνάντηση που «δείχνει» νέο κόμμα

Η συνάντηση του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, με την πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ (την οποία αποκάλυψε η Αμερικανίδα διπλωμάτης με ανάρτησή της στα social media) μπορεί να μην εντάσσεται άμεσα ή και έμμεσα στους σχεδιασμούς του Μεσσήνιου πολιτικού για το επόμενο βήμα του, ωστόσο, σίγουρα αποτέλεσε έναν «πόντο» για τον ίδιο.

Άλλωστε, η συνάντηση αυτή καθαυτή, καθώς και τα καλά λόγια της Γκιλφόιλ («στο πλαίσιο των καθηκόντων μου, παραμένω προσηλωμένη στη συνεργασία με σημαντικές προσωπικότητες από όλο το πολιτικό φάσμα της χώρας. Πρόσφατα είχα μια εξαιρετική συνάντηση με τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, προκειμένου να συζητήσουμε τις σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελλάδας») έδειξαν ότι η Ουάσινγκτον «μετράει» τον πρώην πρωθυπουργό και, προφανώς, επιδιώκει να έχει ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας μαζί του.

Εν πάση περιπτώσει, ο ίδιος ο Α. Σαμαράς δεν αποκάλυψε τη συνάντηση, όπως ακόμα κρατά κλειστά τα χαρτιά του για το αν θα προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος, πότε θα το ανακοινώσει, ποιοι θα συμπεριληφθούν σε αυτό και όλα τα συναφή, αν και πηγές που συνομιλούν μαζί του θεωρούν ότι ο κύβος έχει ήδη ριφθεί και ότι ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος της ΝΔ είναι αποφασισμένος να προχωρήσει στην ίδρυση νέου πολιτικού φορέα, ο οποίος, όπως λένε, «θα εκφράζει όσα δεν μπορεί πλέον η ΝΔ».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: