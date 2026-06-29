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ΚΟΣΜΟΣ

Κεραυνός χτύπησε δέντρο σε λούνα παρκ – Μία γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά και ακόμη εννέα τραυματίες

δέντρο, κεραυνός
clock 10:24 | 29/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μία γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά και ακόμη εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν κεραυνός χτύπησε δέντρο σε λούνα παρκ στη νότια Σουηδία, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή στο πάρκο Tosselilla Sommarland, κατά τη διάρκεια ισχυρής καταιγίδας που έπληξε την περιοχή.

Ο κεραυνός χτύπησε δέντρο μέσα στο πάρκο

«Σήμερα είχαμε μια σφοδρή καταιγίδα πάνω από το Tosselilla, η οποία προκάλεσε πολλαπλές πτώσεις κεραυνών απευθείας στην περιοχή. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν μερικοί άνθρωποι», ανέφερε η διοίκηση του πάρκου σε ανάρτησή της στο Facebook.



Αρχικά, το πάρκο έκανε λόγο για τραυματισμούς χωρίς σοβαρά περιστατικά. Ωστόσο, οι υγειονομικές αρχές της περιφέρειας Σκόνε ανακοίνωσαν αργότερα ότι μία 45χρονη γυναίκα νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα.

Εννέα ακόμη τραυματίες

Δύο ακόμη άτομα διακομίστηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, ενώ δύο ενήλικες και πέντε παιδιά αναζήτησαν ιατρική φροντίδα.

«Όλοι με ελαφρά τραύματα», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η υγειονομική αρχή Region Skåne.

Σύμφωνα με τη δημόσια ραδιοτηλεόραση SVT, η διοίκηση του λούνα παρκ είχε προβλέψει την κακοκαιρία και είχε απομακρύνει εγκαίρως τους επισκέπτες από τα παιχνίδια και τις πισίνες του υδάτινου πάρκου.

Ωστόσο, ο κεραυνός έπληξε ένα δέντρο εντός του χώρου και μία ομάδα ανθρώπων που περνούσε από κοντά τραυματίστηκε από τα συντρίμμια που έπεσαν.

Προειδοποιήσεις για ισχυρές καταιγίδες

Η Σουηδική Μετεωρολογική και Υδρολογική Υπηρεσία (SMHI) είχε εκδώσει προειδοποιήσεις για μεγάλο μέρος της νότιας Σουηδίας, καθώς ισχυρές καταιγίδες και έντονες βροχοπτώσεις σάρωναν την περιοχή.

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