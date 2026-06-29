Κρήτη: Οι τελευταίες διακοπές για 41χρονη γυναίκα...

Νεκρή εντοπίστηκε το πρωί της Κυριακής (28/6) μια γυναίκα στην περιοχή της Σούγιας στα Χανιά.
Η 41χρονη, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο τουριστικό κατάλυμα όπου διέμενε και αμέσως ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Καντάνου.
Διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Φως στα ακριβή αίτια θανάτου θα ρίξει η νεκροψία - νεκροτομή, ωστόσο τα πρώτα στοιχεια δείχνουν ότι ο θάνατος οφειλεται σε παθολογικά αιτια και δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Axios: ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις
Εκτάκτως 150 ευρώ ανά παιδί: Πότε μπαίνουν τα χρήματα – Οι δικαιούχοι