Ηράκλειο: Άγρια συμπλοκή και αιματηρό επεισόδιο μεταξύ Ρομά στην Αγία Τριάδα

Εκκληση στην αστυνομία και τις αρμόδιες αρχές για την αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας στην Αγία Τριάδα, απευθύνει ο πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Βαγγέλης Γρηγοράκης.

Ο ίδιος περιγράφει με μελανά χρώματα την κατάσταση στην περιοχή με συχνά περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας μεταξύ Ρομά, φωνές μέσα στη νύχτα, σπασμένα τζάμια και εκτόξευση αντικειμένων από μπαλκόνια, τα οποία κάτοικοι της περιοχής δεν καταγγέλλουν υπό τον φόβο αντιποίνων.

Ωστόσο η κατάσταση ξέφυγε αργά το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, όταν σύμφωνα με τον κ. Γρηγοράκη και μαρτυρίες κατοίκων, σημειώθηκε άγρια συμπλοκή μεταξύ Ρομά, κάποιοι από τους οποίους έτρεχαν αιμόφυρτοι στους δρόμους.

Η ανακοίνωση του κ. Γρηγοράκη:

"Άγρια συμπλοκή με δύο τραυματισμούς πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τις 11:00 το βράδυ του Σαββάτου επί της οδού Σαμουήλ Χάου 2 στην περιοχή της Αγίας Τριάδας ανάμεσα σε ομάδες Ρομά. Αστυνομία και ΟΠΚΕ πραγματοποίησαν ελέγχους αλλά οι δράστες είχαν τραπεί σε φυγή στα πλαίσια αποφυγής του αυτοφώρου.



Σύμφωνα με πληροφορίες των κατοίκων το επεισόδιο ξεκίνησε από νωρίς το απόγευμα με φραστικούς διαπληκτισμούς και ανθρωποκυνηγητό στα γύρω στενά. Οι κάτοικοι τότε δεν έδωσαν ιδιαίτερη σημασία αφού παρόμοια περιστατικά καταγγέλλονται συχνά στην περιοχή. Κατά τις 11:15 η γειτονιά αναστατώθηκε από φωνές, ουρλιαχτά γυναικών και κλάματα παιδιών. Οι κάτοικοι είδαν άτομα με αιματοβαμμένα ρούχα να τρέχουν στους δρόμους, ενώ δύο αυτοκίνητα παρέλαβαν εσπευσμένα τους αιμόφυρτους τραυματίες και απομακρύνθηκαν από το σημείο με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Έως ότου έρθει η αστυνομία όλοι είχαν τραπεί σε φυγή.



Οι κάτοικοι της περιοχής δηλώνουν τρομοκρατημένοι και εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες για τη σωματική τους ακεραιότητα, καθώς και για την ασφάλεια των περιουσιών τους. Υπενθυμίζουν, μάλιστα, ότι πριν από τέσσερα χρόνια στο ίδιο ακριβώς σημείο είχε καεί ολοσχερώς δίκυκλο ιδιοκτησίας περιοίκου σε παρόμοιο συμβάν.



Συχνό επίσης φαινόμενο όπως καταγγέλλουν οι ίδιοι είναι και τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, με φωνές, σπασμένα τζάμια και αντικείμενα να εκσφενδονίζονται από μπαλκόνια. Παρά τον φόβο, οι πολίτες διστάζουν να προχωρήσουν σε επώνυμες καταγγελίες λόγω πιθανών αντιποίνων.



Σημειώνεται ότι στις 26/04/2026 ο περιβαλλοντικός σύλλογος της Αγίας Τριάδας είχε πραγματοποιήσει γενική συνέλευση με θέμα την έξαρση της παραβατικότητας στην περιοχή, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου σε κάθε κατεύθυνση. Έκτοτε, ωστόσο, δεν έχει γίνει καμιά εμφανής ενέργεια εκ μέρους των αρχών.



Η συνοικία απευθύνει έκκληση προς την Αστυνομική Διεύθυνση και τις αρμόδιες αρχές και ζητά τη λήψη μέτρων προκειμένου να αποκατασταθεί το αίσθημα ασφάλειας και η ηρεμία στη γειτονιά."

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