Βουλγαράκη: Η απόφαση να ακολουθήσει τον Φώτη Ιωαννίδη στην Πορτογαλία

Καλεσμένη στην εκπομπή «Ψυχαγωγία Κυριακάτικα» βρέθηκε η Ελένη Βουλγαράκη και αναφέρθηκε στον αγαπημένο της, Φώτη Ιωαννίδη και για την απόφασή της να τον ακολουθήσει στην Πορτογαλία.

«Δεν με δυσκόλεψε κάποια αλλαγή στην Πορτογαλία, τόσο πολύ, όσο κυρίως το θέμα της γλώσσας. Επειδή δεν μπορώ πολύ εύκολα να συνεννοηθώ και δεν έχω μάθει ακόμα τη γλώσσα, αν και προσπάθησα. Κατέβασα όμως μια εφαρμογή, ξεχνάω όμως ακόμα και βασικές λέξεις», ανέφερε αρχικά η Ελένη Βουλγαράκη.

«Έχω να πάω έναν μήνα στην Πορτογαλία και θα πάω ξανά τώρα, μέσα στην εβδομάδα. Μου λείπει η ρουτίνα μου στην Ελλάδα αλλά, ταυτόχρονα, ήμουν σε ένα τέτοιο σταυροδρόμι ζωής που η ζυγαριά αναγκαστικά, δεν το λέω με την κακή έννοια, έγειρε πάρα πολύ στο να είμαι μαζί με τον άνθρωπο μου. Οπότε προφανώς μου λείπουν πράγματα που έκανα, είναι κεκτημένα μου και με καθορίζουν ακόμα», παραδέχτηκε η δημοσιογράφος.

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