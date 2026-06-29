Αεροδρόμιο Ηρακλείου: Πασαλείμματα και προχειροδουλειά στο πάρκινγκ των τουριστικών λεωφορείων (εικόνες)

Η προχειρότητα χαρακτηρίζει τον τρόπο με τον οποίο "έκλεισαν" οι λακκούβες στο πάρκινγκ των τουριστικών λεωφορείων στο αεροδρόμιο "Νίκος Καζαντζάκης".

Οπως αναφέρει αναγνώστης του ekriti, η νέα πίσσα, μπήκε χωρίς να ξυστεί η παλιά, με αποτέλεσμα η πίσσα να ξεκολλάει, και το χειρότερο: οι τουρίστες την πατάνε και τη μεταφέρουν μέσα στα οχήματα!

Γράφει ο αναγνώστης: "

Στο πάρκινγκ αφίξεων των τουριστικών λεωφορείων στο αεροδρομιο Ηρακλείου, έχουν σχηματιστεί μεγάλες λακκούβες χρόνια τώρα, λογω ζέστης και βάρους των λεωφορειων. Τώρα ήρθαν, χωρίς να ξύσουν την παλιά πίσσα και πέταξαν 2 - 3 παλαμιές και έφυγαν. Το αποτέλεσμα, αυτή η πίσσα να φεύγει αμέσως, να την πατάνε οι τουρίστες, και σε όποιο λεωφορείο μπουν να γεμίζει πίσσα. Ελλάς το μεγαλείο σου..."

Πάντως από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου και απαντώντας στο σχόλιο του αναγνώστη υποστηρίζεται ότι η παρέμβαση δεν έγινε από συνεργείο της.

Δείτε φωτογραφίες:

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