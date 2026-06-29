Τα ζώδια της Δευτέρας

Κριός



Κριέ μου, σήμερα στη δουλειά το πράγμα θέλει προσοχή. Από το πρωί είσαι στην τσίτα και υπάρχουν και θέματα από το σπίτι που επανέρχονται και τα οποία προσπαθείς να διαχειριστείς ταυτόχρονα με τα υπόλοιπα. Είναι σημαντικό να αποφύγεις υπερβολικές αντιδράσεις και σχόλια, καθώς μπορεί να εκτεθείς. Μέσα από συζητήσεις θα προκύψουν διαφορές και θα χρειαστεί να το διαχειριστείς ψύχραιμα, ώστε να μπορέσεις να βρεις και να αξιοποιήσεις μια αποτελεσματική λύση. Απόφυγε σχόλια και μπηχτές για να κόψεις αντιδράσεις.

Ταύρος



Σήμερα, Ταύρε μου, καλό είναι να αποφύγεις να καταλήξεις σε συμπεράσματα. Από το πρωί, τα πράγματα είναι αρκετά περίεργα και πολλά από αυτά που ακούς σε προβληματίζουν και σε βάζουν στη διαδικασία να συνδέσεις σκηνικά και καταστάσεις, αλλάζοντας σημαντικά την εικόνα που έχεις για ορισμένα άτομα. Από την άλλη, οι απαντήσεις που δίνεις κι εσύ είναι έντονες και υπερβολικές, καθώς επηρεάζεσαι σημαντικά από το πώς βλέπεις τα πράγματα. Αυτή η ανασφάλεια που προκύπτει σε κάνει αμετακίνητο κι απόλυτο, με πιθανότητες να ξεσπάσεις. Προσοχή σε οικονομικά ζητήματα που σχετίζονται με ταξίδια και μετακινήσεις.

Δίδυμοι



Δίδυμέ μου, εσωτερικευμένες σκέψεις και διεργασίες δημιουργούν μια περίεργη αίσθηση και μια ένταση που μπορεί εύκολα να οδηγήσει σε ξεσπάσματα και σπασμωδικές αποφάσεις. Από το πρωί, τα πράγματα δεν είναι και τόσο εύκολα. Πολλά που παρατηρείς ξυπνάνε ανασφάλειες, αλλά και παλιά σκηνικά και ίσως νιώσεις πως μπορεί να επαναληφθούν καταστάσεις που σε δυσκόλεψαν αρκετά. Από την άλλη, τα οικονομικά θέλουν προσοχή, επομένως περιόρισε παρορμητικές αγορές και έξοδα. Πολλά που θα ακούσεις θα δημιουργήσουν δεύτερες σκέψεις και μπορεί να επηρεαστεί η εικόνα που έχεις για κοντινά σου άτομα. Μη δίνεις σημασία σε σχόλια.

Καρκίνος



Καρκίνε μου, οι επαφές και οι συζητήσεις που κάνεις μέσα στη μέρα είναι κάπως έντονες. Ακούς πολλά, τα οποία προσπαθείς να τα διαχειριστείς και να τα αναλύσεις ταυτόχρονα, γι’ αυτό και χρειάζεται προσοχή στα λάθη, αλλά και τις παρεξηγήσεις. Επίσης, η υπερβολή που σε πιάνει μπορεί εύκολα να φέρει στην επιφάνεια παράπονα και γκρίνιες που θέλεις να κάνεις καιρό, γι’ αυτό και ίσως παρατηρήσεις μια απόσταση από τους άλλους. Αποκαλύψεις θα δημιουργήσουν εκνευρισμό, ενώ θα παρατηρήσεις πως και η κούραση βγαίνει στην επιφάνεια.

Λέων



Σήμερα, Λέοντά μου, το πρόγραμμα ζορίζει αρκετά και τα πολλά ανοιχτά μέτωπα που έχεις να διαχειριστείς δημιουργούν άγχος και ένταση. Από το πρωί, υπάρχει αρκετός εκνευρισμός και μια αίσθηση πως γίνονται παρασκηνιακές συζητήσεις, γεγονός που σε κάνει να ασχοληθείς κάπως περισσότερο μ’ αυτό. Υπερβολικές αντιδράσεις και εντάσεις έρχονται να ρίξουν λάδι στη φωτιά, ενώ απόψεις που ακούς μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά την κρίση σου και αποφάσεις που σκέφτεσαι. Είναι σημαντικό να αποφύγεις κατά μέτωπο συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις. Επίσης, προσοχή σε μικροτραυματισμούς και βιαστικές κινήσεις.

Παρθένος



Παρθένε μου, σήμερα το πείσμα που σε πιάνει και η σιγουριά πως υπάρχει κάτι παραπάνω από το προφανές σε κάνει λίγο απόλυτο κι απότομο. Από το πρωί, είναι πολλά αυτά που τρέχουν στο κεφάλι σου και η ανάλυση που κάνεις σε ορισμένα πράγματα ενισχύει τα σενάρια που δημιουργείς σχεδόν από το πουθενά. Υπάρχουν αντιπαραθέσεις με φίλους και οι αντιδράσεις σου είναι υπερβολικές. Στη δουλειά οι τόνοι ανεβαίνουν και πολλά που θα ειπωθούν θα δημιουργήσουν σοκ και εκνευρισμό. Πριν μιλήσεις, βεβαιώσου πως έχουν βάση τα όσα λες.

Ζυγός



Ζυγέ μου, σήμερα το σκηνικό αλλάζει και είναι σημαντικό να διατηρήσεις την οργάνωση από χτες. Είτε την έχεις ολοκληρώσει είτε τη δουλεύεις ακόμα. Από το πρωί, το κλίμα στο σπίτι είναι κάπως περίεργο και με την οικογένεια υπάρχουν διαφωνίες και αντιπαραθέσεις που ανεβάζουν σημαντικά τους τόνους. Και στη δουλειά, ο φόρτος είναι αρκετός και πολλά που σου ζητούνται μπορεί να σου φανούν υπερβολικά. Είναι σημαντικό να εκφράσεις με ψυχραιμία τις αντιρρήσεις σου και να αποφύγεις συζητήσεις που θα φέρουν σπασμωδικές κινήσεις και αποφάσεις.

Σκορπιός



Σήμερα, Σκορπιέ μου, το κομμάτι της συνεννόησης γίνεται κάπως δύσκολο. Τόσο οι συζητήσεις όσο και αυτά που ζητάς και σου ζητούνται αφήνουν μια περίεργη ενέργεια στην ατμόσφαιρα και κάπως προκύπτουν δυσκολίες. Από το πρωί, κινείσαι κάπως υπερβολικά και μπορεί να πεις και πράγματα πάνω στην ένταση αρκετά αφιλτράριστα, ανεβάζοντας τους τόνους. Είναι εύκολο να υπάρξουν αντιπαραθέσεις, αλλά και λάθη στη δουλειά, γι’ αυτό έχε τον νου σου. Στα οικονομικά, δεν λείπουν τα απρόοπτα κι αυτό δημιουργεί εκνευρισμό.

Τοξότης



Τοξότη μου, σήμερα υπάρχει μια περίεργη ένταση κι αυτό σε κάνει να νιώθεις αβεβαιότητα. Μια κατάσταση που δεν σε βοηθά να δεις καθαρά, και σε οδηγεί στο να φαντάζεσαι σενάρια για το τι μπορεί να παίζει παρασκηνιακά και να βλέπεις παντού σημάδια. Ναι, είσαι κομματάκι υπερβολικός, είναι η αλήθεια, και χρειάζεται να το δεις λίγο πιο χαλαρά. Οι τόνοι με τους γύρω σου ανεβαίνουν και το επόμενο διάστημα τα πράγματα θα είναι τεταμένα, γι’ αυτό προσπάθησε να μη ρίξεις λάδι στη φωτιά σήμερα. Επίσης, άκου τι έχουν να σου πουν δικά σου άτομα. Εξιδανικεύεις κόσμο και ιδέες κι αυτό θα σου γυρίσει μπούμερανγκ.

Αιγόκερως



Αιγόκερέ μου, σήμερα τα πράγματα είναι κάπως μπερδεμένα. Από το πρωί, αναλαμβάνεις μεν δράση, όμως το κάνεις με έναν τρόπο έντονο και υπερβολικό, κάτι που μπορεί να δημιουργήσει απόσταση, τόσο με συνεργάτες όσο και με το αμόρε. Καλό είναι να αποφύγεις βιαστικές κινήσεις και αποφάσεις στη δουλειά, γιατί μπορεί να υπάρξουν παρεξηγήσεις και παρανοήσεις που θα ανεβάσουν τους τόνους. Ναι, υπάρχει μια γρήγορη ροή, όμως καλό είναι να το πας βήμα βήμα για σιγουριά. Επίσης, κάποια σχόλια τα παίρνεις προσωπικά και μπορεί να παρεξηγηθείς.

Υδροχόος



Σήμερα, Υδροχόε μου, αντιλαμβάνεσαι πως θέλεις λίγο χρόνο για να δεις τα πράγματα από απόσταση και να χαλαρώσεις. Ωστόσο, αυτό δεν είναι και τόσο εφικτό, καθώς τρέχουν πολλά ταυτόχρονα στο κεφάλι σου και θέλεις να περάσουν όλα από τα χέρια σου. Οι συζητήσεις στη δουλειά φαίνεται να επαναφέρουν κάποια ζητήματα που σε αγχώνουν και σε πιέζουν, γι’ αυτό και παίζει να αντιδράσεις υπερβολικά ή να τρέξεις παραπάνω για να προλάβεις. Υπάρχει πείσμα και αντιδραστική διάθεση, γι’ αυτό προσοχή σε απαντήσεις που θα δώσεις, αλλά και στο πόσο σοβαρά θα πάρεις πράγματα που θα μάθεις από τρίτους.

Ιχθύες



Ιχθύ μου, κάποιες συναντήσεις μέσω παρέας με παλιά «περιστατικά» θα φέρουν αναταραχή και μια περίεργη διάθεση. Από το πρωί τρέχουν αρκετά πράγματα στο μυαλό σου και προσπαθείς να τα δεις με μια πιο ψύχραιμη ματιά, το έντονο συναίσθημα όμως δεν σε αφήνει. Παράλληλα, τα θέματα του σπιτιού ενισχύονται και οι αντιπαραθέσεις αλλά και οι ξαφνικές ανακοινώσεις από την οικογένεια έρχονται να ανεβάσουν κι άλλο την ένταση. Μέσα σ’ όλο αυτό, καλό είναι να εστιάσεις στο τι είναι καθαρά δικό σου, γιατί θα παίξουν πολλές προβολές. Επίσης, προσοχή σε αγορές μέσω ίντερνετ και αχρείαστα έξοδα.